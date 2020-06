V rozdávání dezinfekce Anti – Covid pokračuje město Studénka. Již od počátku týdne nabízí dezinfekci zástupcům zájmových spolků a organizátorům dětských táborů a podobných akcí, kteří si mohou zdarma vyzvednout pro svou činnost 1,5 litru dezinfekce Anti – COVID.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Zájemci si mohou dezinfekci vyzvednou v Informačním centru Městského úřadu Studénka, které je otevřeno od pondělí do pátku v době 8.00 až 11.30 hodin a 12.30 až 17.00 hodin. V sobotu je otevřeno v době od 8.00 do 11.30 hodin. Zájemce by měl přinést na výměnu prázdnou láhev.