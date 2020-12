Předpokládané náklady na opravy místních komunikací by se měly pohybovat okolo 15,4 milionu korun. Místostarosta Frenštátu pod Radhoštěm Jiří Unruh sdělil, že město částečně aktualizovalo podklady z neúspěšné žádosti o dotaci z roku 2019 a podalo žádost do dotačního titulu Podpora obnovy místních komunikací, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

„Výčet jsme doplnili o výběr dalších vhodných komunikací k rekonstrukci a také bezproblémových zejména z hlediska majetkoprávních vztahů. Museli jsme se vejít do finančního limitu, splnit podmínky žádosti a opravit co nejvíce," upřesnil Jiří Unruh.

Do oprav město zahrnulo například komunikace v centru města, na Kopané, Papratné, Planiskách či ve Vojtkově kolonii. Podle Jana Janotky z odboru investic a rozvoje Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm jsou zmíněné komunikace ve špatném technickém stavu a získání dotace by urychlilo provedení jejich nutné opravy. „Všechny jsou také součástí střednědobého plánu oprav místních komunikací, s nímž město průběžně pracuje, a podle finančních možností je zařazuje do Plánu oprav majetku a investic města v daném kalendářním roce,“ upřesnil Jan Janotka.

Tisková mluvčí Frenštátu pod Radhoštěm Iva Vašendová doplnila, že z dotačního titul Podpora obnovy místních komunikací může město získat dotaci až do výše 60 procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů, nejméně dva miliony korun, nejvíce pak přes devět milionů korun. To, zda bylo město úspěšné, se jeho zástupci dozvědí v dubnu 2021.