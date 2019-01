Frenštát pod Radhoštěm - Hodně rozezlen odcházel vítěz soutěže o případnou koupi pozemku, na němž kdysi bývalo koupaliště Plivátko. Zastupitelé nakonec prodej neodsouhlasili.

Plivátko kdysi lákalo návštěvníky hlavně svým příjemným prostředím. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Téma prodeje pozemku, velkého asi 781 metrů čtverečních, na němž je vyhloubená nádrž, frenštátští zastupitelé projednávali v krátké době již potřetí. Původně totiž město oslovil zájemce, který si na místě bývalého koupaliště nedaleko vlakového nádráží chtěl postavit rodinný dům.

Záměr prodeje zastupitelé před několika měsíci schválili a v dubnu měli schvalovat prodej za tři sta korun za metr čtvereční. Jenže to se nelíbilo obyvatelům, jejichž pozemky sousedí s prodávaným pozemkem, a tak projevili zájem o koupi také. Jeden ze „sousedů", zastupitel Karel Míček, argumentoval tím, že pozemek bývá při vydatných deštích a zvýšených hladinách zaplavován vodou.

Zájemce se snažil převážit misky vah na svou stranu, a tak navrhl, že zaplatí za metr čtvereční pozemku pět set korun. Nakonec se zastupitelé usnesli na tom, aby o vítězi rozhodla soutěž. Ta se uskutečnila a ve čtvrtek 20. června se zastupitelé na svém zasedání dozvěděli, že tím, kdo dal nejvíce, byl právě původní zájemce o pozemek. Jeho nabídka byla 605 korun za metr čtvereční.

Ze strany majitelů sousedních pozemků zanívaly opět argumenty o tom, že pozemek je zaplavován, a také, že v případě prodeje se nebudou mít kde otáčet popeláři a další technika. „Uvědomte si, že tam nejsou žádné sítě, a město pak bude muset kvůli stavebníkovi rozkopat asfalt kvůli plynu, kanalizaci a podobně," nechal se slyšet jeden ze zmíněných majitelů okolních pozemků.

Přidal se opět zastupitel Karel Míček. „Vhodnost toho pozemku pro stavbu rodinného domu je velmi diskutabilní. Osobně bych se do tohoto dobrodružství nikdy nepustil. A není to nic proti zájemcům," uvedl Karel Míček a dodal, že nejraději by byl, kdyby se pozemek neprodával a město na něm vybudovalo nějakou klidovou zónu, aby si tam třeba mohli sednout důchodci, kteří tudy chodívají na procházky.

Nápad podpořil i zastupitel Jan Břuska, jen by pozemek raději využíval pro potřeby cyklostezky. Naopak zastupitel Jiří Jurek pragmaticky navrhl, aby město pozemek prodalo. „Už kvůli penězům, které za něj získáme, a navíc by do něj dříve nebo později muselo město investovat peníze," vysvětlil. Padl také návrh záležitost odložit a celou ji před dalším jednáním zastupitelstva prodiskutovat.

Starostka Zdeňka Leščišinová nakonec nechala hlasovat, s upozorněním, že jde o velmi citlivou záležitost. Pro odložení ale byli pouze 4 zastupitelé a ještě o jednoho zastupitele méně se vyjádřilo pro prodej. Zájemce situaci komentoval už v průběhu jednání. „Ti dva majitelé sousedních pozemků to kdysi chtěli koupit a bylo jim to zamítnuto s tím, že to budou mít hasiči. Ti to nevyužívali, tak jsem o to požádal já. Dvakrát jste mi to odsouhlasili. Splnil jsem všechno. Chápu, že ti, kdo tam bydlí, už tam nikoho dalšího nechtějí. Chtějí mít klid, což je jejich záměr. Oba tady řekli, že to teď taky chtěli, ale protože jsem to vyhrál já, rušíme pravidla hry," vyjádřil se zájemce, jenž na nabídku starostky, zda by byl ochoten jednat o jiném pozemku, jen poznamenal, že neví. „Já jsem si vyhlídl tento," uzavřel naštvaný zájemce.