Město Fulnek má v rozpočtu na rok 2022 naplánovány investiční výdaje ve výši téměř 209 milionů korun, přičemž 134 milionů korun by měl pokrýt bankovní úvěr. Téměř 70 milionů korun má město nahospodařeno z minulých let.

Jednou z největších očekávaných investic je stavba mateřské školy, jejíž cena se od zadání projektu zvýšila téměř dvojnásobně a někteří zastupitelé chápali, že přijetí úvěrového rámce ve výši 200 milionů korun se děje právě kvůli stavbě školky.

Tak vysoký úvěrový rámec městu navrhl Luděk Tesař, ekonom, který dělá mnohým městům ekonomického poradce. Na něj se obrátila s dotazem zastupitelka Radka Krištofová, zda by doporučil tak vysoký úvěr prakticky na jednu jedinou akci prakticky pro sto občanů Fulneku.

„Naprosto doporučuji investici do školky, byť by se týkala omezeného okruhu obyvatel. Školka a škola jsou základem rozvoje města. Jsou to jediné objekty, do kterých vkládat peníze znamená, že se mi částečně vrátí. Jako ekonom vyhodnocuji školské objekty jako ty nejrozumnější,“ řekl Luděk Tesař a dodal, že kdyby byl v pozici města, investoval by co nejdříve a nečekal by na dotaci. Tu by se snažil shánět v době, když už by stavba probíhala.

Zastupitel František Schindler se nechal slyšet, že s tak vysokou částkou nemůže souhlasit. „Zdá se mi příšerná,“ poznamenal a dodal dotaz, zda město bude muset kvůli nové školce a naplnění její kapacity zavřít některou vesnickou školku. „A chcete bourat třicet sedm let starou školku. Proč se z ní nevystaví třeba DPS pro staré občany,“ tázal se František Schindler, jenž byl, podobně jako Radka Krištofová, zastáncem revitalizace původní centrální fulnecké školky, případně jejího dalšího využití.

Starosta Fulneku Petr Ertelt důrazně odpověděl, že není důvod žádnou školku rušit, protože kapacita mateřské školy ve Fulneku je daná a není řečeno v kolika objektech bude školka sídlit. „Nepotřebujeme přetahovat děti z místních částí, navíc v tomto roce nebylo přijato 16 dětí, protože nebyla kapacita. Máme nedostatek míst,“ pokračoval fulnecký starosta.

Petr Ertelt nato upozornil, že v současné době by rekonstrukce původní školky stála určitě okolo 80 až 90 milionů korun. „U stavby nové školky jsme vycházeli z 55 milionů, za dva roky je to 120 milionů. Je to tím, že jsme jako město nekonali. Za vaše volební období jsme nestihli udělat nic jiného, než projekt nějaké rekonstrukce,“ obrátil se na současnou opozici Petr Ertelt a dodal, že když nastoupil do funkce, tak v únoru 2020 zadali projektovou dokumentaci a nyní již mají stavební povolení.

„Školka by se měla stavět zhruba rok a půl, další akce jsou v rámci střednědobého výhledu. Proto se nežádá čistý úvěr, ale úvěrový rámec, který umožní po dobu čtyř let brát si jen tolik peněz, kolik potřebujeme s tou mírou rizika, že bychom vždy měli mít 15 až 20 milionů na účtě. Do toho se výrazně mohou zamíchat vratky z dotací,“ uzavřel Petr Ertelt.

Schválení uzavření smlouvy investičního úvěrového rámce pro město Fulnek ve výši 200 milionů korun odsouhlasilo zastupitelů, tedy těsná většina. Kromě školky by se z něj mohly financovat i jiné akce, jako například odkanalizování místní části Děrné.

O rekonstrukci centrální školky ve Fulneku se začalo hovořit již před více než deseti lety, když se zjistilo, že stavební díly obsahují nebezpečný azbest. Nově zvolené zastupitelstvo definitivně rozhodlo o stavbě nové školky.