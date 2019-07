Slavnostní přestřižení pásky se konalo v pátek 28. června v 14 hodin. Občany o projektování, průběhu stavby a financování informovali starosta Studénky Libor Slavík, ředitelka SAK Studénka, Hana Maiwaelderová a Ludmila Nováková, která také pracuje pro SAK Studénka. Součástí slavnostního otevření byly také komentované prohlídky, při nichž Ludmila Nováková odpovídala na zvídavé dotazy občanů.

Projekt venkovního koupaliště stál dvacet devět a půl milionu, a další dva a půl milionu korun město zaplatilo za opravy původních budov, včetně výměny oken a střech. Město hradilo projekt bez dotací, pouze z vlastních kapes. „Dokázali jsme na to uspořit a získat vlastní peníze a díky tomu jsme se mohli do tohoto projektu pustit," uvedl starosta Libor Slavík.

Koupaliště bylo uzavřeno dvanáct let, kvůli závadám. Počátek projektu biotopu se datuje do roku 2015, kdy město udělalo projektovou dokumentaci. „Stáli jsme před rozhodnutím, jaký typ koupaliště bychom tady ve Studénce měli provozovat. Byly dvě varianty, první bylo standardní koupaliště, tak jak to znáte z většiny ostatních měst - to znamená formou chemických technologií čištění. Druhou variantou bylo přírodní koupaliště, která jsou moderní zejména v západních zemích, v Rakousku je to hodně oblíbenou záležitostí," pokračoval Libor Slavík.

Nakonec se město rozhodlo pro přírodní variantu. Se stavbou to stále nebylo jednoduché. Na konci roku 2017 a začátku 2018 měli problémy s výběrem dodavatele. „Výběrová řízení jsme museli opakovat na třikrát, čtyřikrát, ale nakonec se nám podařilo vybrat dodavatele stavby a v polovině loňského roku se začalo budovat nové koupaliště," dodal Libor Slavík s tím, že koupaliště se nachází v prostorách předešlého areálu a jeho dodavatelem se stala společnost NewAqua.

Areál se skládá ze dvou částí. Ředitelka SAK Studénka Hana Maiwaelderová připomněla, že část, kterou město využívalo dlouhodoběji k různým volnočasovým aktivitám, i k drobným akcím, zůstala nezměněná. „Pouze se upravily plochy, je tady nové osvětlení a ozvučení. Zadní část, do které patří bazén, tobogán a beach volejbalové hřiště, prošla velkými úpravami, včetně toho, že je tady umělé zavlažování," upřesnila Hana Meiwelderová.

Návštěvníkům se nový areál líbil. Některé překvapilo vstupné, které činí osmdesát korun, snížené čtyřicet korun. Překvapeni byli také z žabiček, které v prostorech volně plavou. Pulci by měli vodu průběžně čistit. Z prostorů jsou ale nadšení. „Dříve to byla jenom taková malá hokejka, teď je to skvělé. V mém věku už koupaliště moc nevyužiji, ale děcka, ty se vyžijí. To bude paráda," řekla návštěvnice Miloslava Dobešová.

Do budoucna už město s rozšiřováním nabídky nepočítá, chce ale areál zvelebovat. „Ať opravdu všechny služby fungují, ať si mají děti kde pohrát, ať je tráva v dobré kondici, a ať tady lidem nic nechybí," shrnul starosta Studénky Libor Slavík.

Hana Vítková