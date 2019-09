Nový Jičín – Strojní kloboučnická výroba v Novém Jičíně letos slaví 220 let. Pří této příležitosti navštívili v pátek 6. září dnešní firmu Tonak potomci zakladatelské kloboučnické rodiny Hücklů.

Jochen Hückel žil v Novém Jičíně do svých devíti let. „Návrat do města mého dětství je pro mě velký zážitek. Jsem rád, že se fabrika neustále rozvíjí a že se můžu setkat s novým vedením,“ popsal své pocity z návštěvy.