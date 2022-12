Bytový dům v ulici K archivu původně sloužil jako ubytovna pro zdravotnický personál. Jednatel společnosti Nosta Zdeněk Klos připomněl, že objekt byl postaven počátkem osmdesátých let minulého století jako Dům sester a stavěl ho Okresní stavební podnik, předchůdce dnešní firmy Nosta. „Rekonstrukce se udělala, jak se říká, zgruntu. Zůstaly jenom obvodové zdi z panelů a stropy. Jsou kompletně nové elektroinstalace, voda, topení, nové příčky, omítky, obklady, okna dveře, omítky, skladba podlah a pláště a další věci,“ uvedl Zdeněk Klos s tím, že společnost ještě přistavovala výtah a bezpečnostní požární schodiště.

Dvoupokojové byty o velikosti do 47 metrů čtverečních jsou ve dvou dispozicích – jeden má oddělenou kuchyň a společnou koupelnu se záchodem, ve druhém typu bytu je záchod samostatně a kuchyňská linka je součástí místnosti, která může sloužit jako obývací pokoj. V každém patře bytového domu je kolárna, kola je možné vyvést poměrně prostorným výtahem. Zdeněk Klos také upozornil, že podlahy jsou udělané tak, aby byly nejen rovné, ale aby odlehčily konstrukci a navíc byly zvukově izolační. Součástí prací byla i revitalizace okolí, nájemníci budou mít parkoviště před i za domem.

Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký poděkoval zhotovitelům i Moravskoslezskému kraji, který budovu převedl zdarma městu. „Byty jsou určené jako startovací pro mladé lidí. Strukturu budoucích nájemníků tvoří většinou lidé z Nového Jičína nebo ti kteří v Novém Jičíně trvale pracují. Jsou to i lékařské rodiny, zdravotnický personál, ale také lidé, kteří pracují v továrnách i na úřadě. Myslím si, že kdyby takto startoval každý mladý člověk, tak je to opravdu start hodný současného století a náběh do současného života má lepší, než jsme dříve měli my,“ poznamenal Stanislav Kopecký s tím, že město má v současné době 240 žádostí o byt a rychlost obsazení všech nových bytů vedení Nového Jičína motivovala, aby ve výstavbě dalších bytů pokračovalo - pravděpodobně rekonstrukcí dalších domů.

Místostarosta Václav Dobrozemský doplnil, že celková investice stavby byla 62,5 milionu korun bez DPH a dodal, že i přes neočekávané vícepráce je to stále méně než 69 milionů korun bez daně, což byla cena vyčíslená podle projektu. Financování je z investičního úvěru, který město přijalo v roce 2020. „Zájemci, kteří splnili podmínky, byli zařazeni do losování. Do prvního kola se jich zařadilo šestašedesát, minulý týden jedna zájemkyně odstoupila kvůli nové rodinné situaci,“ podotkl Václav Dobrozemský.

Nájemné v bytech je podle místostarosty stanovené podmínkami schválenými zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, což je 80 procent z ceny tržního nájemného. Za metr čtvereční nájemce zaplatí za měsíc 115 korun, měsíční platba za byt bez energií tak činí zhruba 5500 korun. „Uchazeči museli splnit podmínku, že jsou ekonomicky aktivní, ve věku do pětatřiceti let. Byt budou užívat pouze čtyři roky,“ uzavřel Václav Dobrozemský.