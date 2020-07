Starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný sdělil, že první soutěž musela být zrušena, protože všechny nabídky, které radnice obdržela, přesahovaly finanční možnosti města.

„Druhé zadávací řízení, realizované po úpravě projektu, letos na jaře sice přineslo zajímavou cenu, ale následně muselo být opět zrušeno kvůli nedostatkům v doložené kvalifikaci vítězné firmy,“ doplnil Miroslav Kopečný.

O rozsahu zakázky a zadávacích podmínkách jednali radní v pátek 10. července. Shodli se na tom, že podmínky zůstávají v podstatě stejné jako u předchozího pokusu najít vítěznou firmu. Vedení města zahájí zadávací řízení ještě v červenci, vyhodnotit nabídky by měli pracovníci radnice stihnout podle harmonogramu do konce srpna.

Vítězného uchazeče by měla schválit na svém prvním jednání v září městská rada. „Po uplynutí všech administrativních lhůt bychom smlouvu mohli podepisovat začátkem října a bezprostředně poté by mohly začít první stavební práce. To ale platí pouze za předpokladů, že vše poběží hladce a do procesu zadávacího řízení nevstoupí neočekávané skutečnosti, které by jej protáhly,“ upřesnil starosta Miroslav Kopečný.

Projekt je naplánován na čtyři etapy a 28 měsíců. V první etapě dělníci zatrubní potok Kopřivnička, který teče přímo pod centrem města. Následně zaměstnanci firmy, která bude revitalizaci provádět, opraví levou část rekonstruovaného území, což je plocha podél obchodních domů a současná hlavní pěší zóna.

Pak přijde na řadu oprava protější části centra města. V poslední etapě dělníci upraví plochu stávajícího parkoviště pod zelným trhem a travnaté území mezi kulturním domem a Tatrovankou. Díky tomuto rozdělení do několika etap, budou moci obyvatelé Kopřivnice částečně procházet centrem města.



Lucie Syrovatková