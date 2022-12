Místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka uvedl, že v městské hromadné dopravě dochází jen k minimálním změnám, a to na lince 602, kdy spoje odjíždějící mezi 8.00 a 17.00 hodin ve směru Hřbitovní ulice budou odjíždět o minutu dříve než doposud. Konkrétně, nebudou odjíždět ve 30. minutě, ale v 29, minutě. „Je to kvůli snížení zpoždění, které na tomto okruhu vznikalo,“ vysvětlil Ondřej Syrovátka.

Místostarosta dodal, že v příměstské dopravě, kterou zajišťuje Moravskoslezský kraj, dojde pouze k menším časovým posunům u některých spojů. Větší změny se ale dají očekávat v březnu, kdy bude kraj hledat úspory kvůli vzrůstajícím cenám pohonných hmot.

Podstatné změny jsou od 11. prosince na lince 927 do Hranic na Moravě, která jezdí jako přípojná linka na dálkové vlakové spoje. Její provoz financuje z 85 procent Moravskoslezský kraj, o zbytek nákladů se dělí města Nový Jičín, Kopřivnice a Příbor.

„Linka měla být původně zcela zrušena, s krajem se nám však ve spolupráci s Kopřivnicí a Příborem podařilo dohodnout zachování alespoň nejvytíženějších spojů. Pozitivní novinkou pro cestující naopak je, že spoje si již nebude nutné objednávat a budou jezdit pravidelně každý den,“ doplnil Ondřej Syrovátka.

Kvůli úsporám, a také kvůli nízké vytíženosti tak na lince 027 dojde ke snížení spojů - ve všední dny z 5 na 3 a o víkendu ze 4 na 1 v každém směru. Většina spojů již nebude zajíždět do Kopřivnice, ale bude končit buď v Novém Jičíně nebo v Příboře.

Konkrétně z Nového Jičína pojede autobus do Hranic ve všední dny v 5.31, 16:01 a 18.31 hodin. Ten poslední pojede i v neděli. Ranní a večerní autobusy vyjíždějí už z Příbora od škol. Zpáteční autobusy vyjíždějí z autobusového nádraží z Hranic ve všední dny v 6.15 a 16.45 hodin, který jede až do Příbora. Autobusy odjíždějící v 19.45 hodin a nedělní v 20.45 hodin jedou až do Kopřivnice na Alšovu ulici.

Autobusová linka 927 jezdí od 1. září 2021. Původně jezdila z Kopřivnice přes Příbor a Nový Jičín do Hranic na Moravě. O její vznik se zasadila zmínění trojice měst na Novojičínsku, kterým se tak podařilo ve spolupráci s Moravskoslezským krajem prosadit napojení na hlavní železniční trať. Cestující z Nového Jičína, kteří se chtějí přepravit po železnici směrem na Prahu tak nemusí dvakrát přestupovat, autobusy budou navíc v Hranicích čekat na zpožděné vlaky až půl hodiny.