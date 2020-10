V Bílovci bude úřad otevřen v pondělí a ve středu od 8 do 10 a od 14 do 17 hodin. Podatelna v provozu denně od 8 do 11 hodin. Stejnou otevírací dobu má rovněž Městský úřad Kopřivnice.

Lidé, kteří mají aktuálně rezervovanou návštěvu prostřednictvím objednávkového systému, mohou přijít v den, na který jsou objednáni.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm jsou pro styk s veřejností určeny pondělí a středa od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Ve Fulneku a také v Novém Jičíně mohou lidé hovořit osobně s úředníky v pondělí v době od 12 do 17 hodin a ve středu od do 13 hodin.

V Odrách bude městský úřad pro veřejnost v pondělí i ve středu od 9 do 11 a od 14 do 17 hodin, stejně bude v provozu také infocentrum. Domluvené termíny zůstávají v platnosti.

Stejnou provozní dobu mají také městské úřady ve Studénce a Štramberku. V obou městech budou ve všechny pracovní dny v provozu podatelny, ve Studénce od 9 do 11 hodin, Štramberk tuto dobu nemá uvedenou.

Příborský městský úřad a informační centrum budou pro veřejnost otevřené v pondělí od 8 do 11 a od 12 do 14:00 hodin, ve středu od 12 do 17 hodin.