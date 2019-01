Kopřivnice - Denní nízkoprahové centrum Racek v Kopřivnici pomáhá již roky lidem bez přístřeší. Po třech letech našli sociální pracovníci zázemí v nové přístavbě zrekonstruovaného azylového domu, jehož podoba je i dílem vedoucího zařízení Michala Rašky a jeho kolegů. Toho těší, že počet osob bez domova ve městě klesá.

Michal Hašek je vedoucím Racka, který pomáhá lidem v tíživé životní situaci. | Foto: Deník/Adam Knesl

Jak dlouho fungoval Racek, který provozuje občanské sdružení Máš čas?, v suterénu bývalé ZŠ Náměstí?

Staré prostory byly dočasné, původně na dva roky. Pak se to prodloužilo o rok, takže celkově jsme byli v bývalé základní škole tři roky.

Co je hlavní výhodou současného centra?

Do nových prostor jsme mohli zasahovat, jak bychom chtěli, aby vypadaly. Třeba se jednalo o to, kde bude hygienická místnost pro vozíčkáře. Mohli jsme si říct, jak by měly vypadat vstupní dveře, nebo jsme si řekli také o dílnu. Zkrátka mohli jsme být u projektu od začátku a přizpůsobit si prostory naší sociální službě.

Kolik lidí k vám každý den zavítá?

Loňské statistiky nám říkají, že k nám denně chodilo třiadvacet klientů. Nyní, do nových prostor, chodí v průměru čtrnáct patnáct klientů.

A celkově bezdomovců v Kopřivnici přibývá, nebo ubývá?

Ta situace se oproti předchozím rokům hodně zlepšila. V roce 2010 přišlo do Racka 141 klientů, v roce 2011 to bylo 147 lidí, kteří naši službu využili alespoň jednou, a v loňském roce to bylo 130 klientů. Vnímáme velký pozitivní posun v tom, že lidí bez domova je v Kopřivnici méně a že sociální práce ve městě pro tuto skupinu obyvatel je mnohem lepší.

Můžete zmínit něco konkrétního?

Kdysi byl v Kopřivnici pouze jeden terénní pracovník na městském úřadě, který docházel k lidem, jimž hrozilo vystěhování z bytu, a prováděl s nimi potřebné kroky, aby vyloučeni z bydlení nebyli. Dneska jsou čtyři pracovníci. Dříve byly dvě ubytovny, dnes jsou čtyři.

O jakou službu je v Rackovi největší zájem?

Nejčastěji u nás příchozí využívají to, co by běžně používali doma klient si dá sprchu, máme tady kuchyň, takže si uvaří (z přinesených surovin). Máme tady sociální pracovníky, kteří klientům poradí, jak naložit s tíživou životní situací. Je o to obrovský zájem. Při hledání ubytování spolupracujeme s noclehárnou, azylovým domem, odkazujeme na bytový i sociální odbor.

Stane se, že se vaši klienti s těžkým osudem poperou a pak za vámi po čase přijdou a poděkují?

To víte, že jo. Máme jich tady několik. Teď si třeba vzpomínám na paní, která měla něco přes padesát a ztratila zaměstnání. Jelikož bydlela v podnájmu, nevztahoval se na ni doplatek na bydlení, takže skončila na ulici. Ale tím, že jsme společně hledali práci, našla ji nakonec v jedné z kopřivnických fabrik a začala být ekonomicky silnější. Teď bydlí, stará se o svou matku a to všechno nám asi před dvěma měsíci přišla říct. A takových příběhů máme několik.

To musí být pro vaši práci hnacím motorem, je to tak?

Moc takových světlých chvilek není, ale když jsou, tak jsou opravdu povzbuzující.

…a asi nejen pro ně.

Já myslím, že oni pomáhají svým příkladem. Ukazují, že se lze dostat z ulice. Je pravda, že každý má ten svůj životní příběh jinak složitý a zamotaný, a rozmotat ho dá někdy pořádnou práci.

A jaký je vůbec váš vztah k tomuto městu?

Bydlím tady, nikdy jsem nikde jinde nebydlel. Jsem Kopřivničan a mám k tomuto městu opravdu velký vztah. A zároveň mám vztah k lidem, kteří neměli to štěstí a nedaří se jim v životě tak jako většině lidí. A baví mě jim pomáhat.