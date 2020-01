„Kotelny jsou často zastaralé a dosluhují i potrubní sítě. Přitom technický stav zařízení je jedním z faktorů, který má vliv na cenu tepla a teplé vody,“ přiznala mluvčí města Marie Machková.

Od roku 2018 investoval Nový Jičín do kotelen 28 milionů korun a stejnou sumu vynaloží i letos.

„Modernizace tepelného hospodářství města je potřeba. Do kotelen se totiž mnoho let neinvestovalo, jejich účinnost není optimální, jsou přísnější emisní limity. Ale přitom město v letech 2007 – 2018 inkasovalo od provozovatele nájemné za provoz kotelen ve výši přes 170 milionů korun, “ konstatoval místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Mluvčí Machková připomněla, že už byly modernizovány kotelny v ulicích Anenská, Msgr. Šrámka a na krytém bazéně a v minulém roce započala rekonstrukce kotelny v Bulharské ulici. „Letos to budou kotelny v ulicích Vančurova, U Jičínky, na zimním stadionu a v Loučce,“ dodala.

Město Nový Jičín vlastní 32 kotelen. Jsou provozovány ve spolupráci se společností Veolia Energie ČR a dodávají teplo a teplou vodou do 5 400 bytů, do škol, sportovišť, divadla, domů s pečovatelskou službou a do dalších objektů.

„V loňském roce jsme začali intenzivně komunikovat s provozovatelem tepelného hospodářství, společností Veolia Energie ČR a výsledkem je nejnižší cena tepla za posledních pět let. V porovnání s cenou, která platila před rokem, od 1. ledna 2019, je aktuální částka za gigajoule o 63 korun nižší, tedy 636,68 korun,“ poznamenal místostarosta.