Na „střeše“ pěchotního srubu se nachází také jedna z planet opavského Modelu sluneční soustavy, a to Uran.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Předměty z ČR i ze zahraničí

Ale vraťme se zpět do Milostovic. Pěchotní srub OP–S 25, který nese také označení U Trigonometru, je zatím jako jediný přístupný veřejnosti. „Je to zejména s ohledem na kapacity lidských zdrojů našeho klubu, ale samozřejmě i proto, že se zde podařilo za léta činnosti vytvořit zcela unikátní pevnostní expozici. Konkrétně v tomto srubu je řada unikátních exponátů, které se nám podařilo získat nejen v České republice, ale i v zahraničí. Velikou zajímavostí jsou originální prvky nářadí k pevnostnímu kanonu vz. 36, takzvané Potřeby 1, Potřeby 2 a Zpruhy, které jsme dostali díky podpoře milostovických obyvatel. Řada těchto věcí zůstala ve srubech po válce a v době, kdy jsme začali provozovat muzeum, nám byly zdarma nabídnuty. V tomto provedení jsou zatím jediné nalezené v ČR. V objektu lze také zhlédnout takřka kompletní výzbroj naší prvorepublikové armády a řadu dalších věcí,“ prozrazuje předseda KVH Opava Pavel Chráska.

V Milostovicích chtějí opravit střechu kaple, kterou si postavili sami občané

Milostovický srub OP-S 25 (U Trigonometru) bývá od května do konce října otevřen vždy v neděli odpoledne, vhodné je však sledovat webové stránky klubu https://www.opevneni-milostovice.com/.

Opevnění kolem Opavy má co nabídnout

Opevnění na Opavsku je podle Pavla Chrásky někdy zájemci o tuto problematiku podceňováno. Může za to rovinatý terén a také to, že sruby v minulosti obsadili bezdomovci. „Situace se však pomalu mění, jelikož přibývá skupin, které začínají o objekty pečovat a okolí staveb se mění a čistí. Odjakživa přitom má opevnění kolem Opavy co nabídnout. Objekty nejsou v řadě případů poničeny německými zkouškami a je zde zachováno také velké množství pancéřových prvků. Jako příklad lze uvést právě námi udržované sruby v Milostovicích, kdy například srub OP–S 27 (Paletovo pole) disponuje vzácným zvonem pro těžký kulomet, který již v tomto provedení jinde nenajdeme,“ přibližuje šéf opavského klubu vojenské historie.

Starosta Milostovic Ručil: Městské části mají konečně odpovídající rozpočty

Kromě oprav objektů bývalého československého opevnění na území Opavy rozvíjí klub spolupráci s Československou obcí legionářskou, a to při různých pietních akcích v okrese i mimo něj. „Dříve v rámci klubu působila také historická jednotka, která se účastnila nejrůznějších rekonstrukcí vojenských operací z období první republiky či druhé světové války. Dnes je taková aktivita spíše okrajová,“ říká Pavel Chráska.

Členové musí být srdcaři

Opavský KVH má kolem dvaceti členů, kteří jsou však roztroušeni napříč ČR. Rozšíření základny by možná přišlo vhod. „Zatím se však ukázalo, že největším problémem případných uchazečů je právě onen malý zápal pro věc. Poté, co zjistí, že si prostě nehrajeme na vojáky, ale jsme spíše mechanici a údržbáři, zájem většinou opadá. Ne každý má také chuť investovat své síly a finance do společné věci. Scházíme se celoročně většinou o víkendech nebo dle potřeby i přes týden. Činnost je to velice zajímavá, ale časově i finančně náročná, takže pro opravdové srdcaře, kterým jako odměna stačí většinou jen ten dobrý pocit z odvedené práce,“ dodává Pavel Chráska.