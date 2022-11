„Lidé dnes při pohledu na rozpadlé ruiny bolí srdce. Věřím, že právě této publikaci se podaří navodit u čtenářů autentickou atmosféru, jak to v lázních chodilo. A zároveň svitne i naděje, že to tam bude znovu žít a Jánské budou znovu místem, kam budou lidé jezdit,“ doufá spoluautorka a jedna z editorek knihy Monika Čermínová.

Jánské Koupele - porovnejte vizualizace s historickými snímky:

1/12 Zdroj: Baneba Archivní fotografie. 2/12 Zdroj: Se svolením Bad Johannisbrunn Jánské koupele - vizualizace. 3/12 Zdroj: Baneba Archivní fotografie. 4/12 Zdroj: Se svolením Bad Johannisbrunn Jánské koupele - vizualizace. 5/12 Zdroj: Baneba Archivní fotografie. 6/12 Zdroj: Se svolením Bad Johannisbrunn Jánské koupele - vizualizace. 7/12 Zdroj: Se svolením Bad Johannisbrunn Jánské koupele - vizualizace. 8/12 Zdroj: Baneba Archivní fotografie. 9/12 Zdroj: Se svolením Bad Johannisbrunn Jánské koupele - vizualizace. 10/12 Zdroj: Baneba Archivní fotografie. 11/12 Zdroj: Baneba Archivní fotografie. 12/12 Zdroj: Baneba Archivní fotografie.

Deník si s ní povídal o vzniku, obsahu titulu i o rozšiřování obzorů a povědomí o Jánských Koupelích mezi lidmi. Kniha totiž přináší i jedno poslání.

Původně jen pohledy a fotky

S myšlenkou na vydání knihy přišel opavský sociolog Jiří Siostrzonek, jehož původním záměrem bylo vyplnit publikaci dobovými pohlednicemi a fotografiemi.

„V týmu jsme se pak s panem Lukášem Horkým, který je druhým editorem a zároveň i vydavatelem, bavili, že Jánské Koupele mají tak bohatou minulost, že si zaslouží mnohem větší prostor. Proto jsme přizvali i další nadšené badatele, odborníky a historiky, aby knihu doplnili svými texty,“ vypráví Monika Čermínová. Kniha začala vznikat letos v únoru a pokřtěna byla před několika dny. Vydalo ji nakladatelství Surbanz.

Jánské Koupele pohledem dronu, rok 2022:

Zdroj: Youtube

Historii 19. století někdejších lázní napsal historik Jakub Ivánek, 20. století pak zdokumentoval Petr Zahnaš, místopředseda spolku Zálužné, který v Jánských Koupelích vyrůstal, má dokonale v malíčku jejich historii dávnější i dekády minulé. Prostor dostali i památkáři, protože Jánské Koupele jsou od roku 2005 kulturní památkou. V publikaci se vyjadřuje Hana Pavelková z Národního památkového ústavu.

Smutný pohled na opuštěné lázně uprostřed lesů. Jánské Koupele dál chátrají

„Zároveň jsme oslovili také pamětníky, aby byla kniha autentická a nebylo to jen historické povídání, ale aby zazněly třeba i veselé zážitky. Pamětníci nám poskytli také své fotografie,“ pokračuje editorka. Tisk publikace byl podpořen Moravskoslezským krajem, městem Opava a Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity.

Když Monika Čermínová hovoří o poslání knihy, tak zmiňuje zejména cíl autorů oprostit diskuzi o Jánských Koupelí od přehnaných emocí.

Jánské Koupele objektivem Vladimíra Pryčka, léto 2019:

„Vždy, když dostaly Jánské nového majitele, tak se lidé obávali, že je to jen někdo další, kdo si na nich chce přivydělat a nedotáhne projekt do zdárného konce. A proto jsme si řekli, že chceme dát prostor opravdu všem, aby se mohli vyjádřit, přiblížit svůj pohled na věc a aby si i čtenář udělal vlastní obraz, založený na faktech. Zkrátka vyslechnout všechny a zpracovat Jánské úplně ze všech stran,“ vysvětluje.

Za tímto posláním se skrývá skutečnost, že součástí knihy jsou výpovědi všech porevolučních vlastníků Jánských Koupelí, kteří tak dostali možnost vyvrátit třeba i výmysly, které o nich v době, kdy jim Jánské patřily, kolovaly.

Karel Ležatka chce do Jánských Koupelí vrátit život a obnovit jejich krásu

„Mezi lidmi panují různé mýty, i v médiích byly uveřejněny různé nepravdy o předchozích majitelích. Takže jsme udělali rozhovory s Danielem Bahenským, prvním porevolučním vlastníkem, potom s Petrem Lexem a současným majitelem, Janem Ležatkou. Aby také oni řekli svůj pohled na věc, protože málokdo ví, kolik financí a energie do Jánských Koupelí vložili, ovšem lidé mají různé zkreslené představy. My jsme to chtěli trochu narovnat, aby si čtenář mohl sám vyhodnotit na základě faktů, jak to vlastně tehdy bylo,“ upřesňuje Monika Čermínová jednu z významných pasáží knihy.

Vypadá to nadějně

Moniku Čermínovou zastihli Deník na chatě v Jánských Koupelích. Jezdí sem odmala a pochopitelně i ona má k tomuto místu blízký vztah. „Jako malá jsem do areálu chodila na vodu a výbornou zmrzlinu. Když jdu kolem dnes a vidím ty ruiny, mrazí mě z toho,“ říká.

Letos v únoru, když byl zrod knihy teprve na samém počátku, hovořil Deník i s Petrem Zahnašem. Ten se tehdy o budoucnosti lázní vyjádřil optimisticky. Projekt současného vlastníka vnímá jako nejnadějnější z těch, které od revoluce vznikly. Stejně se na to dívá i Monika Čermínová.

„Myslím si, že je velmi důležité, že pan Ležatka celý svůj záměr konzultuje s památkáři a veškeré plány na rekonstrukci jim předkládá a podle toho, co vím, tak památkářům se projekt zamlouvá, měla by být naplno obnovena lázeňská tradice,“ uzavírá společné povídání Monika Čermínová.

Vernisáž výstavy fotografií Jánských Koupelí:

Knihu Jánské Koupele, Minulost, současnost a budoucnost si lze objednat na webu knihajanske.cz a k dispozici je také v opavském knihkupectví Kosmas v ulici Mezi Trhy.

Autoři do budoucna uvažují o celorepublikové distribuci. V opavském KUPE je pak do 22. prosince přístupná výstava fotografií na téma Jánské Koupele.

OBRAZEM: Legendární Jánské koupele dnes. Všude jen zmar, na zdech oslava nacismu