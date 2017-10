Místo gólů padá střecha. Hokej ale bude

Kvůli prohnilým trámům popadaly desky ze střechy zimního stadionu ve Studénce. Podle všeho by se ale měla letošní sezona se zpožděním rozjet.

Zimní stadion ve Studénce. Ilustrační foto.Foto: Deník / Reková Ivana

Významné výročí, 70 let od založení hokejového oddílu, slaví v letošním roce Hokejový klub Studénka.

Jeho jubilejní sezona ale nezačala vůbec zvesela. Těsně před přípravou ledu na novou sezonu dal o sobě vědět havarijní stav stropu na zimním stadionu ve Studénce. Část prohnilých desek, které slouží jako podbití, se zřítila přímo na ledovou plochu.

Místo toho, aby už od září hokejisté trénovali na domácí půdě na mistrovské zápasy, tak čelili nepříjemnému problému.

„Průzkumem byl zjištěn špatný stav nosných trámků, zaviněný kondenzující vodou zachycenou v izolační vatě, která podporovala vznik dřevokazných hub,“ uvedl na webových stránkách města místostarosta Studénky Petr Odchodnický s tím, že k odhalení špatného stavu podbití a izolace stropu došlo až po odpadnutí části desek.

Namísto bruslařů tak na stadion dorazila výšková plošina, ze které si poškozené místo prohlédl statik. Teprve na základě jeho posouzení a navržených opatřeních měla radnice rozhodnout, zda se vůbec tuto sezonu začne mrazit.

Podle slov místostarosty je problém v navrženém systému střechy, vybudované téměř před třiceti lety, konkrétně v roce 1990. „Navržený systém, který je tvořen z dílců, zřejmě nepočítal s posunutím rosného bodu do zakryté části konstrukce a nevyřešil odvětrání ani odvod vysrážené vody.

Proto byl přizván statik, aby rozhodl o možných opatřeních a navrhl další postup, ať už se bude jednat o opravy dílčí nebo komplexní,“ doplnil místostarosta Odchodnický.

Není to přitom tak dávno, kdy se střecha zimního stadionu opravovala. V tomto případě se ale rekonstrukce týkala pouze povrchu střechy, ke které radnice přistoupila poté, co hrozilo zatečení vody do elektrických zařízení sportovního areálu.

Proč se při těchto opravách v loňském roce nepřišlo také na poškození stropu, odůvodnil místostarosta tím, že stav podbití střechy nebyl v tomto případě posouzen.

„Vycházelo se ze zprávy a doporučení statika z roku 2013, kde je jako první krok doporučena oprava krytiny. Firma, která realizovala výměnu střešní krytiny, posoudila stav horního bednění střešní konstrukce jako vhodný podklad pro výměnu střešní fólie.

Bohužel stav podbití nebyl posouzen, pouze se předpokládalo, vzhledem ke stavu horní části konstrukce, že je rovněž vyhovující,“ vysvětlil dále na webu města Petr Odchodnický.

NOVÁ SEZONA ZAČNE SE ZPOŽDĚNÍM

Po dlouhých jednáních uplynulých dní nyní hokejistům a dalším příznivcům bruslení ve Studénce svitla naděje, že jubilejní 70. sezonu přece jen oslaví na místním ledě. Jak Deníku potvrdil starosta města Lubomír Šobich, bruslařská sezona by se ve Studénce rozjet měla.

„Intenzivně pracujeme na variantě, že sezona bude,“ sdělil starosta a dodal, že aktuálně město řeší nákup sítí pod strop stadionu, které by měly zabránit případnému dalšímu pádu. Tento krok by měl být pouze prozatímním opatřením.

„Období zimy, když bude provoz takový, jaký bude, využijeme k tomu, abychom připravili dokumentaci, která přesně popíše, co s tou krytinou a podhledem střechy udělat. To znamená, že se zpracuje dokumentace, jak postupovat, aby se to uvedlo do normálního stavu,“ poznamenal Lubomír Šobich.

S odpovědí na otázku, kdy se po ledě budou moci první bruslaři opět prohánět, ale byl poněkud opatrný. Podle jeho slov by to mohlo být nejdříve na konci příštího týdne, popřípadě v tom nadcházejícím.