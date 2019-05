Do letošního celostátního happeningu ZUŠ Open, který se uskuteční již 31. května – 1. června, se zapojí celkem 420 základních uměleckých škol.

Uměním ožijí náměstí, parky i ulice, zámky či kostely, ale i třeba vlaková nebo autobusová nádraží či kavárny a nákupní centra. Děti zamíří na řadě míst i do domovů důchodců či mateřských a základních škol. ZUŠ Open je co do počtu účinkujících největší kulturní událostí v České republice.

Na akci kromě škol spolupracuje řada kulturních institucí jako Pražské jaro či Smetanova Litomyšl. Zapojí se i celá řada profesionálních umělců včetně symfonických orchestrů.

„Nesmírně nás těší, že školy přicházejí s obrovským nasazením a vzájemnou inspirací. Každým rokem celý program projde velkým kvalitativním posunem a právě i z tohoto důvodu jsme se letos rozhodli termín rozšířit o jeden den,“ říká za vedení projektu Irena Pohl Houkalová.

Celostátní happening ZUŠ Open je pořádán Nadačním fondem Magdaleny Kožené nejen s cílem upozornit na význam uměleckého vzdělávání, ale také prohloubit spolupráci mezi jednotlivými základními uměleckými školami.

ZUŠ Open v Moravskoslezském kraji

OKRES NOVÝ JIČÍN

NOVÝ JIČÍN

ZUŠka krášlí náměstí

Pořádá: ZUŠ Nový Jičín

31. 5. / 9:00−17:00 / Masarykovo náměstí

Happening všech oborů pod širým nebem. Akce se uskuteční ve spolupráci s projektem Cirkulum na cestách.

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Den otevřených dveří ZUŠ

Pořádá: ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm

31. 5. / 13:00−17:00 / Tyršova 955

V celé budově školy i jejím okolí bude probíhat program pro žáky, rodiče a veřejnost − koncerty, open-air akce, kreativní dílny, přednášky.

STUDÉNKA

Bastien a Bastienka

Pořádá: ZUŠ J. A. Komenského

31. 5. / 16:30−18:30 / Butovická 376

Koncert pro nejmenší muzikanty do 10 let.

Muzikálek pro nejmenší

Pořádá: SZUŠ Musicale

31. 5. / 10:00−11:30, Poštovní 659

Pohádka pro nejmenší. Divadelní představení pro děti z mateřských škol ve Studénce.

AKCE V DALŠÍCH OKRESECH KRAJE:

OPAVSKO

OPAVA

Colours of ZUŠ 2

Pořádá: ZUŠ Opava

30. 5. / 12:00−18:00 / Sady svobody

Všechny čtyři obory ZUŠ - hudební, taneční, divadelní, ale i výtvarný - se zapojí do celodenní akce na téměř nejfrekventovanějším místě ve městě Opavě.

HRADEC NAD MORAVICÍ

„ZUŠkaření"

Pořádá: ZUŠ Hradec nad Moravicí

31. 5. / 14:00−18:00 / Zámecká ulice 313, kostel sv. Petra a Pavla

Výtvarná dílna pro žáky a rodiče, koncert hudebního oboru, vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru, zahradní párty se SRP a školními kapelami Rockovou a Horkou jehlou.

VÍTKOV

ZUŠ OPEN 2019

Pořádá: ZUŠ Vítkov

28. 5. / 14:00−17:00 / náměstí Jana Zajíce, Vítkov

Škola zve na blok vystoupení, kde se postupně představí orchestry, soubory, komorní hry a další žákovská uskupení společně se žáky tanečního oboru. Výtvarný obor bude provozovat workshop.

HLUČÍN

Srdeční záležitost

Pořádá: ZUŠ P. J. Vejvanovského

1. 6. / Mírové náměstí, Hlučín

Společné oslavy Dne dětí, soutěže, hry; výstava, taneční vystoupení divadlo; koncert pro neslyšící publikum Vidět slyšené; koncert zahraničního a českého orchestru a další.

HÁJ VE SLEZSKU

Zahradní slavnost

Pořádá: ZUŠ Vladislava Vančury

31. 5. / 17:00−19:00 / Nádražní 11

Na školní zahradě vystoupí sólisté a soubory hudebního oboru ZUŠ, svou akcí se zapojí také žáci výtvarného oboru.

OKRES BRUNTÁL



RÝMAŘOV

ZUŠ Rýmařov v ulicích

Pořádá: ZUŠ Rýmařov

31. 5. / 12:00−17:00 / Čapkova

Škola zve na svoji výuku, která se tentokrát bude odehrávat venku na ulici. Máte možnost se seznámit s vyučovanými obory neformálním způsobem.

OKRES OSTRAVA:

OSTRAVA

Koncert s výstavou

Pořádá: ZUŠ Heleny Salichové

31. 5. / 16:30−18:00 / 1. května 330

Koncert a zároveň i výstava výtvarných prací našich žáků.

Koncert žáků tanečního a literárně-dramatického oboru

Pořádá: ZUŠ Eduarda Marhuly

31. 5. / 17:00−19:00 / Janáčkova konzervatoř Ostrava

Koncert žáků tanečního a literárně-dramatického oboru, v rámci kterého se představí kytarové soubory.

Taneční koncert

Pořádá: ZUŠ Edvarda Runda

1. 6. / 17:00−19:00 / Janáčkova konzervatoř Ostrava

Představení všech 100 tanečníků školy, kteří se budou prezentovat jak po ročnících, tak ve společném vystoupení.

Hrajeme spolu

Pořádá: ZUŠ Sologubova

30. 5. / 17:00−19:00 / Sologubova 3039/9A

Koncert rodičů s dětmi a výstava prací žáků výtvarného oboru.

KLIMKOVICE

Lidové inspirace neznámé i známější

Pořádá: ZUŠ Klimkovice

31. 5. / 18:00−20:00 / Palackého 362

V renovovaném kině Panorama se představí v komponovaném pořadu všechny obory školy.

OKRES KARVINÁ

KARVINÁ

ZUŠ Open

Pořádá: ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov

31. 5. / 16:30−18:00, Majakovského 2217/9

Na prostranství před hlavním vchodem do budovy školy se představí všechny čtyři umělecké obory školy: hudební, taneční, literárně-dramatický a výtvarný.

HAVÍŘOV

Koncert orchestrů

Pořádá: ZUŠ Leoše Janáčka Havířov

31. 5. / 17:00−19:00 / Jaroslava Vrchlického 1471/1a

Společný koncert dvou orchestrů z havířovských ZUŠek − Školní orchestr ZUŠ Leoše Janáčka a Taneční orchestr Z. Bittmara ZUŠ Bohuslava Martinů.

ZUŠky jdou za vámi

Pořádá: ZUŠ Bohuslava Martinů

31. 5. / 15:00−17:00 / Dlouhá tř. 860/1A

Hudební vystoupení ZUŠ B. Martinů a ZUŠ L. Janáčka v prostorách obchodního domu ELAN Havířov. Součástí prezentace škol je výstava žáků výtvarného oboru v prostorách OD Elan Havířov.

ČESKÝ TĚŠÍN

ZUŠ v ulicích města

Pořádá: ZUŠ Pavla Kalety

31. 5. / 14:00−16:30

Své umění žáci předvedou veřejnosti například v Masarykových sadech, před budovou školy, v prostoru před Čítárnou a kavárnou Avion.

ORLOVÁ

ZUŠ OPEN

Pořádá: ZUŠ J. R. Míši

31. 5. / 15:00−17:00 / Osvobození

Den otevřených dveří, na kterém vystoupí žáci a učitelé hudebního oboru, zatančí žáci tanečního oboru a výtvarný obor se představí formou plenéru. Připravena je i zábava pro nejmenší.

BOHUMÍN

ZUŠ Open Bohumín

Pořádá: ZUŠ Bohumín

31. 5. / 14:00−18:00 / náměstí T. G. Masaryka

Divadelní představení, koncert, výstava výtvarných prací a výtvarné dílny.

PETŘVALD

Závěrečný koncert

Pořádá: ZUŠ Petřvald

31. 5. / 16:30−18:00 / Školní 246

Závěrečný bohatý koncert pořádaný v rámci ZUŠ OPEN, na kterém se představí skupina Džíny, dále sóloví zpěváci, sbor školy a žáci hudebního oboru se svými nástroji.

RYCHVALD

ZUŠ v zahradách

Pořádá: ZUŠ Rychvald

31. 5. / 13:00−18:00 / Orlovská 495

OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

FRÝDEK-MÍSTEK

Vystoupení žáků ZUŠ

Pořádá: ZUŠ Frýdek-Místek

31. 5. / 8:45−19:00 / sady Bedřicha Smetany

Vystoupení žáků hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru. V dopolední části vystoupí především menší děti pro své kamarády z MŠ a ZŠ. Odpolední část začíná v 15:00.

ZUŠ duchovní hudby Frýdek-Místek

31. 5. / 13:00−18:00 / 8. pěšího pluku a další různá místa Frýdku-Místku

Vystoupení žáků na různých místech města, žáci jsou rozděleni na tři skupiny, které vystoupí na různých místech města.

BRUŠPERK

Vernisáž výstavy ZUŠ

Pořádá: ZUŠ Jožky Matěje Brušperk

30. 5. / 15:00−17:00 / Sportovní 584

TŘINEC

Hrajeme si za školou

Pořádá: ZUŠ Třinec

31. 5. / 14:00−19:00 / Třanovského 596

V parku za budovou ZUŠ Třinec (ul. Třanovského) vystoupí žáci jednotlivých oborů školy a soubory. Výtvarníci budou mít přichystaný výtvarný workshop.

Jarní koncert

Pořádá: SZUŠ Tutti music spol. s r. o.

31. 5. / 17:00−19:00 / Slezská 773

Koncert k Mezinárodnímu dni dětí. Vystoupí žáci hudebního oboru školy.

Koncert a výstava k 25. výročí školy

Pořádá: ZUŠ A PLUS, spol. s. r. o.

31. 5. / 17:00−18:30 / Kulturní místnost ZŠ Pod Zvonek 1835/28

Koncert žáků a učitelů ZUŠ A PLUS, spol. s r. o., pořádaný k 25. výročí školy. V rámci akce proběhne vernisáž a výstava žáků výtvarného oboru v prostorách školy.

JABLUNKOV

ZUŠ Open Jablunkov

Pořádá: ZUŠ Jablunkov

31. 5. / 8:00−20:00 / Bukovecká 479

V rámci spolupráce s DDM Jablunkov vystoupí žáci na folklorním festivalu Jackové dětem, večer koncert starších žáků a výstava prací žáků výtvarného oboru v sále městské radnice Jablunkov.