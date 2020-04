ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

POČTY ZA MS KRAJ:

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 23.4. 17:25): 917



Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 23.4. 19:00): 855

Ostrava: 328

Frýdek-Místek: 188

Karviná: 111

Opava: 143

Nový Jičín: 60

Bruntál: 25



Počet uzdravených: 192

Počet mrtvých: 23



*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava



**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

Mapa MZ, 23. dubna 8.30 hodin.

Mapa KHS, 23. dubna, 19 hodin.

SOUHRN DNE (čtvrtek 23. dubna 2020)



Zvrat! Socha Věry Špinarové nejspíše zůstane v centru Ostravy napořád

/ANKETA/ Sochař David Moješčík už se dál nehodlá zabývat tím, co je jedním z velkých témat radnice centrálního obvodu v Ostravě. A radní jsou bez jeho dalšího souhlasu „namydlení“. - VICE ZDE

Komentář Aleše Uhra: Ostrava o selfie se „Špinarkou“ nepřijde

Současná pandemie bude mít podle všeho nečekanou vítězku. Alespoň v Ostravě a samozřejmě v nadsázce. Jedná se o sochu Věry Špinarové, která přečká řádění zrádného viru a podle všeho i marnou snahu radnice ostravského centrálního obvodu prodat ji, nebo přemístit. - VÍCE ZDE

Lidé se chovají hrubě i v době koronavirové, říká kamelot z centra Ostravy

Bez ohledu na počasí již několik let pan Zdeněk (54 let) z Ostravy prodává na ulici časopis Nový prostor. Ten pomáhá lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace. Prodej Nového prostoru je pro mnohé jediným zdrojem obživy. - VÍCE ZDE

PODÍVEJTE SE: Ostrava-Lhotka v karanténě: lidé i sportují a chodí do přírody

/FOTOGALERIE/ Pomalu začínají takzvaná uvolňovací opatření, v nevelké Lhotce už se ale po koronaviru „slehla zem“. Život je v místním golfovém areálu, obvod staví nejen nová sportoviště. - VÍCE ZDE



Videokonference, dva týmy, roušky u soudu. Tak dnes pracují advokáti v Ostravě

/ROZHOVOR/ Práce ve dvou týmech, které se nepotkávají, nezvyklé průběhy soudních jednání, videokonzultace s klientem ve věznici na druhém konci republiky, on-line poradenství, příprava na znovuotevření kanceláře veřejnosti. Více o současné praxi v soudnictví v rozhovoru s advokátem Petrem Kaustou. - VÍCE ZDE



Nalaďte si unikátní festivalové rádio. Zapojila se i Šterkovna či Beats for Love

Přední české festivaly, hudební promotéři, kluby či haly se spojily k vytvoření nekomerční internetové stanice United Live Radio. Zapojily se i ostravské Beats for Love či hlučínská Šterkovna. - VÍCE ZDE

Drobnohled šachet. Metan zůstává pod kontrolou, koronavirus dohled nepřeruší!

Důlní plyny vycházející na povrch v důsledku více než 200 let trvající těžby uhlí představují nejen regionální specifikum, ale historicky snad i vyšší hrozbu, než čínská nákaza. - VÍCE ZDE

BRUNTÁL

Neobvyklý zásah na hranicích, strážníci z Krnova šli předat léky do Polska

S neobvyklou žádostí se setkali strážníci Městské policie Krnov. Na požádání krnovského lékaře se z nich stali přeshraniční doručovatelé léků. - VÍCE ZDE

Uvolnění: Krnov otevřel trhy, WC a radnici, plánuje i Prior

Postupné uvolňování mimořádných epidemiologických opatření umožnilo, aby tento týden začala v Krnově fungovat městská tržnice, veřejné toalety, obchodní dům Prior a radnice. - VÍCE ZDE



PODÍVEJTE SE: Obnovené bruntálské trhy znovu fungují, roušky jsou povinnost

/FOTOGALERIE/ Redaktor Deníku František Kuba navštívil obnovené bruntálské trhy. Podívejte se na to, jak vypadají jeho objektivem. - VÍCE ZDE

FRÝDEK-MÍSTEK

Festival Ladná Čeladná ve znamení top jmen: Ledecký, Čechomor či Vypsaná fixa

I když nad konáním hromadných letních akcí visí v současnosti otazník kvůli epidemii koronaviru, pořadatelé festivalu Ladné Čeladné čekají na definitivní rozhodnutí vlády, zda a za jakých podmínek se hudební festival bude případně odehrávat. - VÍCE ZDE

KARVINÁ

Těšínské divadlo: sezona skončila, jarní premiéry budou na podzim

Nouzový stav prodlouží předplatitelům Těšínského divadla sezonu až do podzimu. Připravené jarní premiéry herci představí až v tomto období. Tři zdejší herecké soubory doufají, že se jejich diváci vrátí. - VÍCE ZDE

NOVÝ JIČÍN

Cestující MHD v Novém Jičíně čekají změny, už od soboty

Postupné uvolňování přijatých opatření kvůli výskytu koronaviru se nyní dotkne také provozu městské hromadné dopravy v Novém Jičíně. - VÍCE ZDE

OPAVA

Farmářské trhy v Opavě: Trhovci budou prodávat i o státních svátcích

Na Dolním náměstí v Opavě odstartoval tuto středu seriál farmářských trhů. Oproti původnímu termínu, kdy se počítalo s jejich oficiálním zahájením, došlo k posunu o pět dní. Důvodem byl vyhlášený nouzový stav kvůli šíření koronaviru. - VÍCE ZDE

Opavská radnice pomáhá živnostníkům. Na peníze však bude pořadník

Kvůli koronaviru museli někteří živnostníci úplně uzavřít své prodejny. Ti, kteří nechali otevřeno, se nyní musejí potýkat s finančními problémy, do kterých se ne svou vlastní vinou dostali. - VÍCE ZDE