Téměř se dvěma a půl tisíci obyvateli patří Mořkov k největším obcím na Novojičínsku. Obec se viditelně rozvíjí. Někde se s výstavbou počítá, jinde už nové domy stojí. A vedení Mořkova nyní vyzývá obyvatele, aby navrhli názvy nových ulic.

Mořkov - 4. května 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

S postupující výstavbou rodinných domů a územním plánem míst vyčleněných k jejich budování nastala situace potřeby vzniku nových ulic. Na webu obce to uvádí starostka Ivana Váňová. Místním vzkazuje, že na obecním úřadě velmi rádi uvítají tipy, jak by se ulice mohly jmenovat. „Rada návrhy projedná a předloží je zastupitelstvu ke schválení," uvádí. Pod výzvou seznam devíti vytipovaných úseků, kterých se pojmenování týká.

Podle místostarosty Mořkova Jiřího Navrátila je nutné místa nějak pojmenovat. „Většinou tam budou stavět noví lidé, kteří se do Mořkova například přestěhují. Z jedné lokality už lidé přišli, že by to chtěli tak a tak. Všichni, kteří tam budou bydlet, žádost podepsali,“ sdělil Jiří Navrátil.

Míní, že obec by mohla pojmenovat ulice třeba po významných osobnostech, ale rozumnější prý bude, když si názvy vyberou ti, kdo tam budou bydlet. „My tady máme většinou takové obyčejné názvy, jako jsou Krátká, Boční ulice, anebo názvy, které jsou ze starých map,“ doplnil Navrátil.

Své návrhy mohou občané Mořkova podávat do 30. června 2023, ať už osobně v kanceláři podatelny nebo e-mailem. Na podatelně si rovněž mohou vyzvednout situační plán.