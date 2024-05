„Devátého dubna to bylo dvacet čtyři let, co to dělám,“ prozradil pan Aleš, provozovatel bistra Křup, Křup!, které se nachází v prostoru záchytného parkoviště P21. Prozradil také, že 5. července uplyne osm roků od chvíle, kdy přemístil původně pojízdnou živnost do objektu se základy.