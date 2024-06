Důležité datum pro obyvatele naší obce. Tak hovoří starostka Mošnova Šárka Demlová o středě 12. června 2024, kdy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) oficiálně zprovoznilo 3333 metrů dlouhý obchvat po nové silnici I/58.

Obchvat Mošnova I/58, 12. 6. 2024. | Video: Radek Luksza

Tato takzvaná přeložka navázala na jižním okraji Mošnova na tříkilometrový úsek od Příbora ke Skotnici, který byl také nedávno kompletně dokončen. Z opačné strany, směrem od Ostravska, vybudovali obchvat u odbočky k Letišti Leoše Janáčka a u čerpací stanice. Jeho součástí jsou tři rondely, z toho dva s přímým napojením na průmyslovou zónu.

Situaci v obci před obchvatem popsala starostka Šárka Demlová: „Protože má Mošnov ve svém katastru dlouhá léta letiště, stal se z hlediska dopravní infrastruktury strategickým místem. Hlavní dopravní tepna do průmyslové zóny, která vznikla později, dosud procházela zastavěným územím naší obce - Malou Stranou.“

Automobily, jak zdůraznila, jezdili místním lidem doslova pod okny a obyvatelé si často stěžovali na hluk, vibrace a prach. Potíže jim provoz působil také, když chtěli přejít cestu, a to i po přechodu pro chodce, nebo vyjet autem od svých domů.

„Touto středou by se toto všechno mělo změnit. Po sousední obci Skotnice se konečně i Mošnov dočkal toho, že se oba obchvaty napojily, a my se můžeme těšit z menší dopravní zátěže,“ uvedla starostka Šárka Demlová. Přeložka bude podle ní mít pozitivní vliv i na tranzit a dojíždění zaměstnanců do průmyslové zóny.

ŘSD spočítalo, že silnicí I/58 mezi Příborem a Ostravou projede denně okolo jedenácti tisíc vozidel, z toho asi dvě tisícovky kamionů. Generální ředitel této státní organizace Radek Mátl ujistil, že budování obchvatů v Moravskoslezském kraji tím mošnovským nekončí.

„Ještě letos chceme začít stavět východní obchvat I/45 v Bruntále. Na jeho první etapu, která měří čtyři a půl kilometru a vyjde na 830 milionů korun bez daně, máme už stavební povolení. V rámci výběrového řízení jsou podány nabídky uchazečů a probíhá jejich hodnocení,“ informoval.

ŘSD plánuje i jižní obchvat Opavy po silnicích I/46 a I/57, severní obchvat Nových Sedlic po I/11 či obchvat Krnova.