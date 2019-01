Mošnov - Skoro dvě stě turistů mělo v sobotu večer odlétat z Mošnova do Antalye. Noc strávili na letišti a v ostravských hotelích. Ještě v neděli odpoledne nevěděli, kdy poletí. Technici nemohli letadlo nastartovat. Odlet byl plánován po 17. hodině a uskutečnil se v 18.10 hod.

Ilustrační foto z mošnovského letiště | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Dovolená v Turecku pro zákazníky tří cestovních kanceláří nezačala šťastně. V době, kdy už měli odpočívat u moře, byli totiž ještě stále na ostravském letišti. Airbus A310 společnosti ČSA odletěl v sobotu 13. června 2009 odpoledne z Brna do Ostravy, kde měl natankovat a nabrat zbývající pasažéry. Ostravu měl opustit v osmnáct hodin, kvůli technické poruše už ale neodstartoval. A to dokonce dvakrát.

„Jde o poruchu pozemního startovacího zařízení. Je to samozřejmě velice nepříjemná situace, kterou řešíme. Usilujeme o to, aby cestující na svou dovolenou odletěli co nejdříve,“ řekla včera po poledni mluvčí ČSA Hana Hejsková s tím, že náhradní pozemní zdroj je v tuto chvíli na cestě kamionem z Prahy do Ostravy.

Cestující strávili většinu času buď na letišti, nebo v hotelu. Tam byli odvezeni poprvé kolem sobotní půlnoci. Ve čtyři hodiny ráno se pak konal další pokus o odlet na dovolenou. Ani tentokrát ale nebyl úspěšný. Podle vysvětlení ČSA před startem pozemní zdroj stále nevykazoval standardní parametry, letadlo proto opět zůstalo na letišti v Ostravě.

„Lidé byli znovu v neděli kolem jedenácti hodin dopoledne odvezeni do hotelů, aby si mohli dát teplé jídlo a osprchovat se. Podle informací, které teď máme, by měli odletět v 17 hodin,“ řekla včera odpoledne mluvčí ostravského Letiště Leoše Janáčka Michaela Kubešová. Letadlo nakonec opustilo mošnovské letiště v 18.15 hodin. Znovuodložený start nesli někteří cestující špatně. „Hlavně děti jsou z toho celé nervózní, tak jsme si dovolenou opravdu nepředstavovali,“ uvedla jedna z nešťastných cestujících. Někteří dokonce svoji dovolenou úplně zrušili. K odbavení jich nepřišla přibližně stovka.Vrácení ceny zájezdu řeší s cestovními kancelářemi. Odborníci teď zkoumají, proč pozemní startovací zdroj selhal.

„Startovací zdroj, který je na našem letišti, je provozován letištěm. Dosud s ním nikdy žádné problémy nebyly. Jeho použití je na vyžádání pilota. V tomto případě se přepravce domnívá, že chyba je na straně startovacího zdroje. My to budeme ještě ověřovat,“ doplnila informace mluvčí letiště.

Společnost ČSA proto nechala přivézt jiný startovací zdroj. „Ten má jiné parametry a je schopen tlakovat vzduch delší dobu než ten, který máme k dispozici my. Přestože náš zdroj je schopen startovat několik typů letadel, budeme zkoumat, proč se to nepodařilo u tohoto,“ dodala Kubešová.

Pozemní startovací zdroj se používá ke startu motorů letadla, pokud pilot z různých důvodů nechce použít vlastní startovací agregát, který je součástí letadla. Jde o zařízení zvané APU, které je malým motorem – turbínou dodávající stlačený vzduch – schopným nejen startu hlavních motorů, ale také dodávat energii dalším agregátům letadla, a to i za letu. Nachází se v zadní části trupu.

Iva Havlíčková (ha)

Libor Běčák (bb)