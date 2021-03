/AKTUÁLNÍ ČÍSLA/ Počty covidových pacientů v nemocnicích v Moravskoslezském kraji se mění z hodiny na hodinu. Kraj má ještě rezervy v případě standardních lůžek, počty volných lůžek intenzivní péče jsou však na hranici kapacit. Od úterý 16. března do pátečního poledne přibylo podle krajských hygieniků nových 3167 covid-19 pozitivních případů.

Covidová ARO jednotka v nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Počty covidových pacientů se ve všech nemocnicích mění z hodiny na hodinu. V Moravskoslezském kraji máme ještě rezervy, co se týče standardních lůžek. Ovšem lůžka intenzivní jsou na hranici kapacit. V rámci kraje jsme schopni pacienty přesunout do jiného zdravotnického zařízení, nevozíme je do jiných krajů," uvedla k aktuální situaci v nemocnicích v Moravskoslezském kraji jeho mluvčí Nikola Birklenová.