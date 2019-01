Kopřivnice - Druhý ročník Mulťáku, filmového maratonu pro celou rodinu, představí o tomto víkendu návštěvníkům kopřivnického kina Puls nové, zejména hudebně zaměřené snímky.

První ročník kopřivnického Mulťáku velký zájem u lidí nevzbudil. | Foto: Deník/Adam Knesl

Přilákat více lidí do kopřivnického kina a umožnit jim během dvou dní zhlédnout větší množství nových filmů, navíc za zvýhodněné vstupné, se rozhodli pracovníci Kulturního domu Kopřivnice. „S nápadem uspořádat takovouto akci přišel ředitel Agentury Fox, pan Naleraj,“ informovala o duchovním otci zajímavého nápadu vedoucí kopřivnického kina Puls Radana Korená a pokračovala: „Cílem projektu bylo ještě víc zpestřit nabídku našeho kina, a tím i přilákat více návštěvníků.“

Mulťák je, podle slov Korené, filmovou přehlídkou pro celou rodinu, kdy slovo přehlídka znamená, že se nepromítá jen v klasickém kinosále, ale také v ostatních prostorách kopřivnického „kulturáku“, ve velkém sále a menším hudebním salonku. „Promítání bude souběžné, což znamená, že ve stejnou dobu budou návštěvníci moci vidět tři různé filmy,“ doplnila Korená.

Nabídka druhého ročníku je pestrá, i když zaměření na oscarové filmy vystřídalo zaměření hudební. „Zatímco minulý Mulťák byl orientovaný na filmy, které získaly oscara, nyní jsme se rozhodli, že jej zaměříme malinko do hudby. Takže se objeví hudebně taneční dokument Fame a v sobotu večer pak chceme promítat hiphopový film Block Party. Po něm bude následovat koncert pěti hiphopových kapel z Kopřivnice a Nového Jičína,“ nastínila průběh sobotního dne vedoucí kina a pokračovala: „Koncertem sobotní program Mulťáku vyvrcholí.“

Kromě hudebních filmů budou mít návštěvníci možnost přijít na blok věnovaný dětem a mladým lidem nebo zhlédnout klasické velkofilmy, jakým je Jánošík. Pravdivá historie, či dokumenty. V neděli bude Mulťák pokračovat již bez doprovodného programu. Stejně jako v roce minulém se bude promítat i v baru 603, kde bez jakéhokoliv vstupného poběží pohádka Pojďte pane, budeme si hrát, a bude tak tvořit jakousi kulisu dvoudenního filmového maratonu.

První ročník zájem nevzbudil

Přestože se první ročník odehrál už vloni na podzim a moc velký úspěch u návštěvníků nezaznamenal, rozhodli se pracovníci kina nevzdat a zkusit své štěstí znova. „Je pravda, že poprvé měl Mulťák poměrně slabou návštěvnost,“ přiznala Korená a vzápětí dodala: „Ale chyby byly i na naší straně, protože například na plakátech chyběl jasný rozpis programu. I vstupné bylo vyšší, než je přichystáno na tento ročník, kdy bude cena na jeden film třicet korun.“ Jestli nižší vstupné přitáhne více návštěvníků, bude jasné až po víkendu, ale případný neúspěch by nejspíš myšlenku na tento zajímavý projekt pohřbil. „Uvidíme. Poprvé jsme si říkali Dobře, tak jsme si to vyzkoušeli. Nyní se tedy poučíme a uvidíme, jaký bude druhý ročník,“ uvedla Korená a v závěru dodala:„Pokud by ale lidé ani tomuto modelu, kdy mohou během víkendu vidět víc filmů než v kině klasickém, a navíc za zvýhodněné vstupné, nehověli, tak nevím, jestli v tom budeme pokračovat i nadále.“