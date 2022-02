Shora uvedený maník přijel do statku okolo čtvrté hodiny ranní osobním motorovým vozem tovární značky Škoda Octavia, následně na uvedeném místě vylezl na střechu bývalého vepřína a zde odtrhl a na zem shodil část střešní krytiny ve formě 24 kusů hliníkových plechů.

Poškozené právnické organizaci z Brna vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 20 tisíc korun. Při své činnosti byl muž vyrušen službu konající policejní autohlídkou z Frýdku-Místku, která v dané obci a v jejím bezprostředním okolí dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a dbá také na eliminaci možného páchání trestné činnosti různého charakteru.

Jakmile přistižený muž zmerčil plicejní vůz, zpanikařil a dal se okamžitě na útěk, čímž na sebe upozornil ještě víc, takže policisté se ho okamžitě jali pronásledovat. Zloděj se ukryl do jedné z budov na statku, poté i i v přilehlém křoví daného areálu. Měl to však marné, rychle byl zadržen a převezen do budovy studéneckých policistů k nutným procesním úkonům.

„Po nich byl propuštěn na svobodu, celou záležitostí se ale nadále intenzivně zabývají policisté a kriminalisté z Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně,“ informoval policejní mluvčí René Černohorský.