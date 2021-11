Bydlení v novém: Muž, jenž založil obří skládku na Novojičínsku, se přestěhoval

/FOTOGALERIE/ S obavami vyhlížejí někteří obyvatelé domu na Jeremenkově ulici v Šenově u Nového Jičína do příštích týdnů a měsíců. Do jejich domu se totiž přistěhoval muž, který zhruba čtyři desítky let shromažďoval odpad v Žižkově ulici v Novém Jičíně.

Muž, který skladoval čtyřicet let odpad v Žižkově ulici v Novém Jičíně, se nedávno nastěhoval do bytového domu v Šenově u Nového Jičína. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Do domu, který je v majetku společenství vlastníků, se muž nastěhoval v říjnu. „Slyšel jsem, že tam má malý byt, který platila jeho vnučka,“ uvedl muž z Nového Jičína, který se s dotyčným mužem z Žižkové ulice zná již delší dobu. Dům stojí naproti nákupního centra, za ním jsou zahrádky. Podle předsedkyně společenství vlastníků tohoto domu Ivany Čanecké jsou zahrádky v soukromém vlastnictví, v zadní části domu je ale společný dvorek. Konec hrůzy: Muž v Novém Jičíně shromažďoval odpad 40 let, nyní skládka mizí Ivana Čanecká už měla možnost se s novým sousedem setkat, vytiskla pro něj stanovy společenství vlastníků a upozornila ho na pravidelné platby, kterými vlastníci přispívají do fondu pro případné opravy společných částí domu. „Také jsem ho upozornila, že na chodbě ani v jiných společných částech nebude shromažďovat žádný odpad. Ale vím, že už nosí v taškách nějaké věci do bytu,“ poznamenala Ivana Čanecká a vyslovila obavu, aby se v domě nezačalo dít něco podobného, jako v předchozím bydlišti nového spolubydlícího. Nový Jičín asi přijde o jednu z ostud centra. Co má být dál s domem na spadnutí V domě na Žižkově ulici muž zaplnil místnosti i okolí domu různými věcmi, které nanosil z okolí, domem se prakticky dalo projít jen prošlapanými úzkými chodbičkami. Další skládku do výše zhruba dvou metrů měl muž v nedaleké zahradě.