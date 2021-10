V uplynulých dnech se policisté z novojičínského obvodního oddělení zabývali případem neoprávněného vniknutí na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů v obci Starý Jičín, konkrétně v části Vlčnov. A nakonec pachatele našli.

Že by pomsta? Odnesla to sousedova rajčata. | Foto: Shutterstock.com

V noční době z prvního na druhého října letošního roku se muž vkradl přes oplocení do zahrady domu a následně do přilehlého skleníku, kde úmyslně otrhal zralá i nezralá rajčata, naházel je do konve s vodou, strhl instalovaný venkovní teploměr a rozbil keramickou ozdobu ve tvaru motýla.