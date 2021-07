Autor Libušína se vrací do regionu. Podívejte, co navrhl pro děti, a nejen on

/FOTOGALERIE/ Když se řekne Dušan Jurkovič, lidem se vybaví slovenský architekt, jehož patrně nejznámějším dílem je restaurace Libušín na Pustevnách. Mnozí z nich by byli určitě překvapeni, až by zjistili, že Dušan Jurkovič je rovněž autorem návrhu dětského houpacího koníka. Návraty do dětství se pak jmenuje současná výstava v Muzeu Novojičínska ve Frenštátu pod Radhoštěm, která nabízí také soubor dobových hraček ze sbírek muzea, včetně originálních ilustrací dětských knih předních českých ilustrátorů – Radka Pilaře, Jiřího Trnky a Antonína Strnadla.

Výstava Návraty do dětství, Muzeum Novojičínska ve Frenštátě pod Radhoštěm, červenec 2021. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

O tom, že Dušan Jurkovič byl ve své době výjimečný, svědčí skutečnost, že v roce 1925 získal koník ocenění na Mezinárodní výstavě dekorativního umění a moderního průmyslu v Paříži. Martin Trubač, pracovník Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Deník dodává, že koník pochází z dílny místního výrobce Františka Kaděry. Jeho jméno je také uvedeno na ocenění, které je na výstavě rovněž k vidění. Podobně uníkátním exponátem je látkový betlém vyrobený podle návrhu známého výtvarníka Jiřího Trnky. Na výstavu ho zapůjčila Mahulena Parmová. OBRAZEM: Frenštátskem se prohnala silná bouřka. Brala střechy, k zemi šly stromy Přečíst článek › Pojďte na výstavu plnou nejen návrhů pro děti „Parmovi ho vystavovali v době, kdy měli knihkupectví na náměstí,“ podotýká Martin Trubač. Z doprovodného textu k současné výstavě v Muzeu Novojičínska, který zpracovala autorka výstavy Alena Figarová, je možno se dočíst, že betlém Parmovi zakoupili v roce 1949, v době jeho prvního vystavení ve výloze knihkupectví. Návštěvníci procházející výstavou, zejména ti starší, se určitě v myšlenkách nejednou do dětství vrátí. Řadu hraček si jistě budou pamatovat z dob, kdy si s nimi mohli hrát. Převážná část dětských hraček pochází z 20. století, ať už jsou to panenky, kolébky, kočárky, kuchyňky, houpací koníci, plyšoví medvědi, mechanické, dřevěné a gumové hračky, autíčka, vozítka, vláčky. K nejstarším vystavovaným hračkám patří houpací dřevění koníci pocházející z 19. století. „Máme tady exponáty z muzea i zapůjčené od soukromých osob,“ doplňuje Martin Trubač a dodává, že k dalším zajímavým hračkám patří ty které vyrobil lidový řezbář František Dobiáš z Trojanovic. Překvapivý nález v podkroví. Obraz z půdy zachycuje část historie Mořkova Přečíst článek › „Jsou to mechanické hračky – různá vozítka, chlapi řezající pilou, hračka ukazující, jak se zpracovávala příze,“ upřesňuje Martin Trubač. Výstavu doplňují orginály kreseb Radka Pilaře, Jiřího Trnky a Antonína Strnadla a také některé dětské knihy. „Je tady i dětský koutek, kde se malé děti mohou pobavit,“ poznamenává Martin Trubač s tím, že 12. srpna chystají pro rodiny s dětmi doplňující výukový program s názvem O klukovi, který se chtěl stát malířem. „Začneme ve výstavní síni s hračkami a vybereme si osud Antonína Strnadla. Budeme se snažit přiblížit tomu, jak asi vypadalo jeho dětství, ve srovnání s dnešními mobily, tablety. Pak se přesuneme do prvního patra, kde děti mohou na vlastní kůži zažít, jak ypadalo vyučování před sto lety. A ve čtvrtém patře si budou moci vyrobit své malé výtvarné dílko,“ uzavírá Martin Trubač. Kdo chce to vše spatřit na vlastní oči, má možnost ve frenštátské pobočce Muzea Novojičínska, kde ve čtvrtek 15. července začala výstava s názvem Návraty do dětství. Výstava potrvá do 3. října.