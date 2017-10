Muzeum ovládl svět kostiček

Úžasný výsledek trpělivosti a hodin práce. I tak lze shrnout dojem z výstavy Svět kostiček, která v pátek odpoledne začala v Technickém muzeu Tatra Kopřivnice.

Přicházím krátce před zahájením vernisáže, abych si mohl v klidu prohlédnout zhruba stovku vystavovaných exponátů od tří autorů, kteří mají jedno společné - milují skládání kostiček do výsledného tvaru, kterým je automobil, letadlo, traktor nebo třeba jeřáb.

„Je to vlastně od tří vystavovatelů, dohromady to dal pan Petr Šimr, který takové výstavy realizuje. Má webové stránky svetkosticek, tak jsme mu zatelefonovala a on kývnul. Co se týká expozice modelů edice Lego Technic, tak je teprve druhá tohoto druhu u nás. První byla před několika roky v Brně,“ sděluje mi kurátorka výstavy Michaela Bortlová.

Procházíme spolu kolem modelů automobilů, dostáváme se k vrtulníku a letadlům, od nich k vitríně, kde jsou vystaveni bojovníci, které chtěl mít doma před pár lety každý kluk. K vidění jsou o kousek dál nejstarší technické modely bagrů a dalších strojů.

Mě ale přitahují dvě vitríny, ve kterých jsou veliká hasičská auta značky Tatra. Napadá mě, že takovou stavebnici asi dánská firma Lego nevyráběla a Michaela Bortlová mi vzápětí dává zapravdu. Autorem těchto propracovaných modelů je Ondřej Nešleha. „Autor na to použil několik stavebnic a k tomu dokoupil další díly. Sestavoval si to sám,“ vysvětluje mi vznik hasičských tatrovek Michaela Bortlová.

V „oddělení“ bagrů a dalších strojů mne okamžitě zaujalo velkorýpadlo – nejen svou velikostí, ale i složitostí. „To je exponát, který je asi z největšího počtu kostiček. K jeho složení jich bylo zapotřebí tří tisíce devět set,“ upřesňuje Michaela Bortlová a jako návdavek mi ukazuje ještě další zajímavý exponát.

Vlastně dva. Jsou jimi modely sportovního vozu Porsche. Jeden model je v oranžové barvě, podobně jako mnoho dalších vystavovaných modelů, je vybaven funkčním motorkem, další model má zlatou barvu. „Majitel si jednotlivé díly nechal pozlatit,“ říká Michaela Bortlová a naznačuje, že nešlo o levnou záležitost.

To už ale přicházejí návštěvníci a po krátkém úvodním slovu kurátorky se pouštějí do obdivování lidského umu. Zatímco dvojice malých kluků se pře o to, která hasičská tatra je lepší, dospělí si hlavně fotí. Zlaté Porsche je také jedním z objektů.

Mezitím se zaplnil dětský koutek, kde si děti mohou vyzkoušet svůj um a mohou si něco poskládat. Jak jinak, než z lega. Odcházím a říkám si, že pro rodiče s dětmi je tato výstava jak dělaná. Příležitostí budou mít dost, neboť výstava končí až 30. prosince.