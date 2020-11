Opatření spojené s onemocnění Covid-19 se dotkly všech kulturních a společenských organizací a muzea nejsou výjimkou. V CETRAT, příborské pobočce Muzea Novojičínska, se ani přesto aktivita nezastavila. Vedoucí pobočky Václav Michalička pro Deník uvedl, že čas využívají k inventarizaci sbírek, ale v rámci muzejní prezentace opět naplno pokračují v projektu Muzeum z domova.

„Jedná se o řadu příspěvků, které představují výstupy z našich muzejních aktivit. Učíme se naplno využívat virtuální prostor. Během druhého uzavření jsme na našem YouTube kanálu zveřejnili nová videa zaměřená například na tradiční zpracování lnu a suchopýru. A už máme roztočeno několik dalších - mimo jiné i o té ostřici. Také prostřednictvím YouTube budeme prezentovat současnou výstavu příborských krajkářek Rok v krajce,“ upřesnil Václav Michalička.

Pracovníky příborské pobočky zaujala možnost připravovat takzvané podcasty. Ty budou vycházet z projektů, které příborská muzejní pobočka již dříve uskutečnila. „Je to pro nás úplně něco nového, ale je to výzva. První podcast už jsme zveřejnili. Je zaměřený na naše oblíbené téma, a to na zpracování kopřivového vlákna v kontextu lidové slovesnosti,“ sdělil Václav Michalička. Téměř půlhodinové vyprávění pracovníků muzea Petry Vidomusové, Adély Richterové a Václava Michaličky je nejen zábavné, ale také zajímavé.

CETRAT chystá další podcasty, které již jsou ve fázi realizace. Budou zaměřené na len, fušky v Tatře a pro adventní čas to bude téma historických betlémů.

Uzavření muzea pracovníci využívají k intenzivní práci na připravované stále expozici Zaniklý svět rukodělné výroby. „Pro tuto expozici musíme provést řadu experimentů a rekonstrukcí, takže jsme v pilné práci. Například v minulých dnech jsme zhotovovali kroucený provazec z ostřice. Těmito provazci se v našem regionu v minulosti vyplňovaly spáry roubených domů,“ vysvětlil Václav Michalička.

Centrum tradičních technologií podle jeho vedoucího nezapomíná ani na historický kontext příborské pobočky muzea, a tak na webových stránkách připravuje rubriku nazvanou Krajinské muzeum v Příboře.

„Tam budeme prezentovat cenné a zajímavé sbírkové předměty pocházející z původního Krajinského muzea v Příboře,“ nastínil Václav Michalička. Kvůli vládním opatřením muzeum muselo ukončit kontaktní přednášky Příborské muzejní školy pro seniory, kterou pořádá každý podzim.

„Ale školu jsme nezrušili a pokračujeme online přednáškami pro přihlášené ve stejném čase. Měli jsme trochu strach, zda to bude fungovat, ale dopadlo to dobře a máme velice kladné ohlasy z řad našich studentů – seniorů. Máme také štěstí na zájem médií a tak teď připravujeme ukázky výrobních postupů papučí zhotovovaných pletením na formě pro pořad ČT s názvem Co naše babičky uměly a my jsme zapomněli,“ uzavřel Václav Michalička.