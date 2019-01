Bílovec má s muzeem do budoucna velké plány

Bílovec - Stálá expozice, která by měla věrně popisovat pracovnu písaře, a informační centrum. I tak by mohlo v budoucnu vypadat muzeum v Bílovci. To se v současné době nachází v měšťanském domě na Zámecké ulici.

Revitalizovat současnou budovu muzea chce bílovecká radnice. | Foto: Jiří Velký

Radnice nyní intenzivně pracuje na jeho komplexní revitalizaci v hodnotě 13,5 milionu korun. „Čekáme na vyhlášení dotačního titulu v rámci Regionálního operačního programu, který je na daný účel využitelný. Na měsíc září nebo říjen bude zřejmě stanovena uzávěrka příjmu žádostí. Poté se dozvíme, jestli byl náš záměr revitalizace bíloveckého muzea podpořen,“ sdělila Monika Parvoničová z odboru investic a regionálního rozvoje bíloveckého úřadu. V Bílovci si řekli, že štěstí přeje připraveným, a proto začali společně s vedením Muzea Novojičínska, který je správcem expozice v bíloveckém muzeu, plánovat, jak v budoucnu využít zrekonstruované prostory. „Budova byla postavena v minulosti jako kancelář pro úředníky. V objektu byly původně dvě kuchyně, pokoje, úřední kancelář pro písaře a také čeledník. Objekt se až ve 20. století stal muzeem a nabízí skromné interiéry,“ informovala Lucie Augustinková, která zpracovává projektovou dokumentaci výstavní expozice. Ačkoli objekt není velký, plánuje město muzeum využít několika způsoby. Uvnitř by mělo najít azyl Informační centrum, byl by zde prostor pro konání variabilních výstav, které by měly být umístěny na půdě, a své místo má mít i stálá expozice. Ta by měla spočívat v instalování kanceláře písaře. Podle zastupitele Rudolfa Římana, který se jednání o nové expozici také zúčastnil by „Písař mohl být opravdový úředník, který by razítkoval nebo přijímal žádosti.“ Návštěvníci muzea se ale možná setkají i s jinými zajímavostmi. Ve vstupní expozici by například mohl být umístěn pranýř či bronzový hmatový model města, jenž bude zpracován dle historických fotek. A prostor pro inspiraci prý mají i sklepní prostory domu, které mají být z důvodu vlhkosti vybaveny kamennými výstavními prvky.

Autor: Pavel Karban