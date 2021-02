Co se nyní děje v Trojanovicích?

Pořád se tady něco děje. Máme dokončen velký sběrný dvůr a zavádíme další systémy pro evidenci odpadů tak, abychom stále byli na špici odpadového hospodaření v kraji. Stavíme novou budovu Pošty, knihovny a informačního centra, na to bude navazovat rekonstrukce veřejného prostranství, dláždění a parkování. Chystáme se na rekonstrukci obecního úřadu. Ve všech těchto projektech držíme jednotné architektonické linky ve spolupráci s kanceláří architekta Kamila Mrvy, se kterým máme v obci již více než deset realizací. Letos budeme realizovat záchytné parkoviště u Koksaře se zázemím ve formě veřejného WC a posezení, dokončovat projektové dokumentace na rekonstrukci rekreačního střediska na bytový dům. Projektujeme nástavbu školy, kde chceme mít tři odborné učebny a kompletní rekonstrukci kuchyně ve škole. Budeme projektovat rekonstrukci veřejného prostranství na Pustevnách, na jejich hřebeni až po Radhošť umístíme nové lavice a stoly. Také bychom rádi vrátili Pustevnám původní duchovní podobu. A jelikož obec vlastní zvon posledního poustevníka Felixe, tak budeme stavět zvoničku na místě poslední poustevny. A řešíme mnoho dalšího - od oprav komunikací, přes projekt cyklostezky na Pindulu, víceúčelového hřiště na Bystrém, opravy mostu pod Radhoštěm, výměnu světel veřejného osvětlení, až po řešení lokality po Dolu Frenštát.

Z čeho máte radost?

Mám několik radostí. Mám radost z toho, že po zavedení mnoha opatření v loňském roce začala vydělávat obecní hospoda Rekovice. I přes covid a to, že stát nedal obci na provoz ani korunu kompenzace, jsme zakončili rok se ziskem půl milionu korun. Mám radost z našeho odpadového hospodaření. Velkou radostí je pro nás architektura obecních staveb. Naše prodejna je bez nadsázky nejkrásnější v republice. Těší mě, jak jsme z garáží udělali obchodní jednotky, které jsou krásné a prosperují. Dnes tak máme v centru obce nájemní prostory spokojených podnikatelů i zákazníků, které ročně přinášejí do rozpočtu milion korun. Asi největší radost mám z toho, že do pár let zmizí Důl Frenštát. Jsem rád, že dnes máme na účtech 40 milionů korun a žádné dluhy. Ale radost mi udělá třeba taková maličkost jako jsou nové označníky u zastávek. Tyto jsme si vymysleli, vyrobili a osadili sami, protože jsme nechtěli ty šílené od MS kraje.

Je něco, co byste v obci rád změnil?

Chtěl bych aby v Trojanovicích nebyl nejen Důl Frenštát, ale aby taky zmizely všechny chaty a chatoviště. Chtěl bych místo nich zpátky louky a původní krajinu. Jenže toto je nesplnitelný sen. Ale bylo by to krásné.

Které místo v Trojanovicích máte nejraději?

Těch míst je mnoho. Pustevny, socha Radegasta, Radhošť, Velký Javorník, zvonička na Horečkách, Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla, naše centrum obce. My, Trojanovjané, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v jednom z nejkrásnějších koutů planety.

Je nějaké místo, kam nerad chodíte?

Nerad chodím na Pustevny, když je tam hodně lidí, ale zbožňuji ho ve všední dny, večer nebo ráno, když tam nikdo není.