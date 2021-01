Přinesl jsem nějaké pivo! Větu, kterou pronesl, potvrdil mladý muž zdvižením ruky, v níž třímal dvoulitrovou PET lahev plnou zlatavého moku. Nato dodal, že celkem bral tři lahve, každou z nich za pouhých dvacet korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník / František Berger

Poté líčil, jak se k této příležitosti dostal. Na facebookových stránkách restaurace Radegastovna Tiskárna v Novém Jičíně se ve čtvrtek objevila následující informace: „Zvláštní doba vyžaduje zvláštní opatření! Věřili jsme, že restaurace budou otevřeny alespoň do Vánoc. Nestalo se tak. Zbyl nám jeden tank Ryze Hořké 12 a bohužel není vidno dobu, kdy opět budeme moci pro vás otevřít naší Radegastovnu. Rozhodli jsme se, že načepujeme toto tankové pivo do dvou litrových PET láhví a bude vám k dispozici za symbolickou cenu 20,- Kč za jednu láhev, tj. 5 Kč za jedno pivo. Proč alespoň symbolická cena? Aby první zájemce nám nevybral celou zásobu a mohli všichni zájemci vychutnat čepované tankové nepasterované pivo v tomto nelehkém období čokla…!“ V nabídce stálo, že restaurace načepuje pivo i do džbánků a jiných nádob, které si zájemci přinesou.