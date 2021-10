V pondělí 1. listopadu 2021 začne oprava části místní komunikace III. třídy č. 223 na Horečkách. Jedná se o část komunikace v délce 263 metrů. Komunikace dostane nový podklad a asfaltobetonový povrch.

Na Horečkách se bude opravovat. | Foto: MěÚ Frenštát p/R

Stavební práce by měly trvat zhruba měsíc do 30. listopadu 2021. Z důvodu opravy bude komunikace pravděpodobně již od 28. 10.2021 do ukončení opravy uzavřena. Náklady na opravu dosáhnou výše cca 782 tisíc korun včetně DPH.