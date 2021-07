Stále více návštěvníků hor a dalších turisticky zajímavých lokalit usedá za řídítka jízdních kol. Sama jízda pak bývá příjemnou relaxací nejen pro dospělé, ale i dětské jezdce. Jízda v sedle kola může být nejen příjemná, ale také bezpečná.

Vzhledem k tomu, že cyklisté patří mezi skupinu nejzranitelnějších účastníků na silnicích, měli by si uvědomovat možné následky nebo nebezpečí, která na ně v provozu číhají.

Víkend v Beskydech

Právě proto bude tento víkend Tým silniční bezpečnosti spolu s Horskou službou ČR v rámci projektu Na kole jen s přilbou na Pustevnách v Beskydech připomínat základní pravidla bezpečné cyklistiky.

V roce 2020 v celé zemi vyhasly životy 40 cyklistů, o 4 více než v roce předchozím. Těžce zraněno bylo 276 dalších, což znamenalo meziročně o 33 vážných úrazů cyklistů méně. Nejen na cyklisty proto budou působit tradiční cyklohlídky, narazit na ně bude možné ve městech i horských oblastech.

Podle statistik za posledních deset zemřelo v Česku 494 cyklistů, více než polovina z nich přišla o život vlastní vinou. Policie za tu dobu eviduje celkem 41 987 cyklistů, kteří se stali účastníkem dopravní nehody. Téměř dvě třetiny neměly ochrannou přilbu.

„Lidé na sebe začínají být přesto opatrnější. Dbají na svou bezpečnost tím, že si nasadí cyklistickou přilbu. Zatímco v roce 2011 ji při kolizi na hlavě nemělo 73 %, v roce 2020 to bylo 58 %,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

„Při pádu cyklisty je nejohroženější částí těla hlava. To základní, co můžeme pro své zdraví udělat, je právě ochranná přilba. Ačkoliv je povinná do 18 let, data ukazují, že by bez ní neměly vyjíždět ani starší ročníky. V posledních deseti letech si nejvíce obětí mezi cyklisty vyžádala věková skupina mezi 55 až 64 lety, celkem 116, z toho většina mužů. Starší generace cyklistů často nepoužívá ochranné pomůcky, protože na ně není zvyklá. Je to špatně, vyrazit na kolo bez helmy není dobrý nápad,“ varuje Polák.

Zasahuje i horská služba

S nehodami cyklistů a koloběžkářů se potýká i Horská služba ČR, které každoročně počty zásahů v letní sezóně narůstají a nevyhýbají se žádné oblasti.

„Vloni jsme zasahovali u 950 nehod cyklistů, což je nárůst oproti předchozímu roku o 169 případů. Naši pomoc potřebovali i jezdci na koloběžkách, takových nehod evidujeme 212, což je meziročně o 23 víc,“ říká René Mašín, náčelník Horské služby ČR.

Podle něj by při výjezdu do hor měla být pro každého cyklistu samozřejmostí ochranná přilba. „Jízda v horách je náročnější, cyklista by měl vždy zvolit trasu s ohledem na jeho schopnosti,“ upozorňuje dále Mašín.

Pokud se chystáte tento týden do Beskyd, nenechte si ujít ani letošní ročník Pískolesa! Cílí na důležitost šelem v přírodě a nutnost jejich návratu do beskydských lesů. Jak dlouho budou sochy k vidění bude záležet především na počasí. Loni vydržely až do půlky října - podívejte se, jak vypadají ty letošní:

V sobotu 3. a neděli 4. července se budete moci s cyklohlídkou setkat na Pustevnách v Beskydech. Díky cyklohlídkám se lidé přímo v terénu dozvědí užitečné informace a stanoviště přitom mohou využít i k odpočinku.

„Ukážeme jim, jak správně nasadit ochrannou přilbu, jaká pravidla dodržovat, jak pečovat o jízdní kolo nebo jak být viditelný. Těšíme se na všechny bez ohledu věku i zkušeností,“ uzavírá Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti. Na webovém portálu projektu www.nakolejensprilbou.cz pak na vás čeká celá řada dalších zajímavých informací.