„Ani nevíte, jakou jsme měli radost, když nám s manželkou skútry přivezli,“ neskrýval nad šení handicapovaný senior Karel Zrůnek. Se svou ženou se nyní mnohem snadněji dostane na nákup či k lékaři. Elektrické vozítka Colibri v hodnotně 40 tisíc korun dostali darem od Nadace Agel. Jsou skladné a lehce se naloží do auta pomocí nákladního jeřábku, tak se manželé Zrůnkovi rádi vydávají za svou dcerou a vnučkou, na procházky se svým pudlem a za hudebními zážitky.

„Nejraději máme výlety za vážnou hudbou, cimbálovkou a country, proto jsme již dvakrát byli na koncertě v lázních v Klimkovicích nebo rádi trávíme čas i v lázních na Čeladné. Nejdůležitější pro nás je však to, že si můžeme samostatně nakoupit a zajet k lékaři. To vše je možné díky NADACI AGEL, které tímto velmi děkujeme za podporu na naší cestě za vysněnou soběstačností,“ pochvaluje si paní Alena Zrůnková a je ráda, že se stále najdou pozorní lidé, kteří pomáhají handicapovaným ulehčovat si život.

Oba manžele postihl v dětství vir dětské obrny, přesto svorně tvrdí, že postižení není nemoc. „Nemoc se má léčit, ale postižení je dáno a člověk se s ním musí naučit žít. Musí je vnitřně přijmout, akceptovat, protože se stane trvalou součástí jeho života. My máme s manželkou následkem dětské obrny zasažené celé tělo. Oba zvládáme chůzi na velmi krátkou vzdálenost po bytě pomocí vysokého ortopedického přístroje a dvou francouzských holí. Máme psa pudla, kterého jsme si vycvičili jako asistenčního psa. Ten nám všechno podá, donese, zavře, dělá mezi námi dvěma pošťáka. Přesto mám po celém dni již oslabené ruce a dřív jsem jezdíval po bytě na mechanickém invalidním vozíku, na němž jsem však jízdu venku nezvládl. Ani nevíte, jakou jsme měli radost, když nám s manželkou skútry přivezli,“ svěřuje se handicapovaný senior Karel Zrůnek s tím, že již plánují na nových miniskútrech vyrazit na výstavu pro zdravotně handicapované do Brna a příští rok na léčení do Janských Lázní.

„Cílem NADACE AGEL je ulehčovat život lidem mimo jiné i s fyzickým postižením. Jsem ráda, že díky naší finanční pomoci jsou manželé Zrůnkovi opět soběstační a náš dar jim ulehčí život,“ pochvaluje si Veronika Dostálová, členka správní rady NADACE AGEL.

Nadace Agel sídlí v Praze a potřebným lidem a organizacím z celé České i Slovenské republiky pomáhá již od roku 2011. „Od svého vzniku nadace podpořila přes 960 žadatelů celkovou částkou přesahující 26 miliónů korun,“ dodala mluvčí zdravotnického holdingu Agel Radka Miloševská.