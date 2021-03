Má první cesta vede na obecní úřad, odkud po krátkém rozhovoru se starostou Rostislavem Recmanem přecházím do vedlejšího objektu, kde je Kulturní a informační centrum Sněženka.

Vstupuji do prostor knihovny, v jejím přízemí jsou tři ojedinělé expozice. V pravé části je Minimuzeum Josepha von Eichendorffa, významného německého romantického básníka a majitele panství obce Sedlnice.

Druhá expozice má název Sněženkové království a zahrnuje tváře vítězů a nominovaných v Cenách Miroslava Moravce, tedy dabingových hvězd, třetí miniexpozice je věnovaná brněnskému zpěváku Bobu Frídlovi, trubadúrovi Sněženkového království. Když opouštím knihovnu a procházím sálem, Josef Odstrčil vedoucí KIC Sněženka, mi říká, že vylepšili zvuk a mají v úmyslu rozšířit sál o vedlejší místnost.

Přes cestu a pak po schodech do kopce zamířím ke kostelu svatého Michala. U jeho jižní zdi je hrob Eichendorffovy vnučky Heleny. Obcházím hřbitov, nedaleko od něj jsou vidět nové rodinné domy a parcely vyhrazené pro další stavby.

Sedlnice nabízejí několik zajímavých a pěkných míst, k nímž patří také park plný sněženek nebo alej vysázená známými herci a zpěváky.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Od kostela se vydávám okolo školy a postupně přecházím k bývalému zámku, kam básník Eichendorff přijížděl vždy v létě. Jeho přítomnost připomíná pomník z bludných balvanů, o nichž si návštěvník místa může přečíst zajímavé informace.

K zámku patří park, který je rovněž svým způsobem originální. Je vyhlášenou přírodní památkou, neboť každoročně na jaře ho pokryje nevídaný „koberec“ bílých květů sněženek.

Od parku procházím částí obce směrem k Libhošti, pak se vracím k autu a mířím na opačný konec. Cílem je vodní nádrž Bartoňka. V době mé návštěvy je pokrytá ledem, v němž je díra, kterou si zřejmě vysekali nějací otužilci. Představuji si, jaké to tady může být v létě. Přesunuji se o kousek dál směrem k Bartošovicím, k místu, kde kdysi stávala stará kaplička. Dnes jsou tam ještě vidět základy. Nad místem je horizont kopce, odkud je krásný výhled na Beskydy, Štramberk, Studénku a samozřejmě Sedlnice.

Míjím novou výstavbu rodinných domů a vracím se, konkrétně k sportovnímu areálu, který se skládá z několika různých hřišť. U jednoho si hrají malé děti, na hlavním hřišti si kopou dva kluci s balonem. Nad hřištěm je vidět další nové rodinné domy. Staví se po obou stranách silnice, kterou se vydávám k dalšímu zajímavému místu, které je na rozcestí. Stojí tam velký dřevěný Kříž republiky, který slavnostně odhalili při stém výročí vzniku Československé republiky. Z cedule u kříže se dozvídám, že starobylý kříž našel sedlnický občan Martínek zarostlý v kopřivách nedaleko muničního skladu.

Kousek odtud je to, co navazuje na zmíněné expozice, které jsme viděl ve Sněžence. Třešňová alej vysázená našimi hereckými a hudebními osobnostmi, vrbičky vysázené hudebními osobnostmi

našimi i slovenskými.

Procházím nízkou alejí, zastavuji se u mramorového kamene připomínajícího zesnulou Aťku Janouškovou, opodál u jiného stromu má pamětní kámen Bob Frídl. Na orientační ceduli pečlivě pročítám jména lidí, jejichž hlasy běžně slýchávám v televizi či v kině. „Krásné místo“, říkám si v duchu.

Alej končí a já se po pár krocích ocitám u zbořeniny domečku. Kdysi tady tvořil básník Eichendorff. V domečku je plno knih. Vybere si každý. A pak je tady ještě statný dub. Říká se mu Josefův, neboť býval Eichendorffovým oblíbeným místem. Vůbec se mi odtud nechce, ale čas utíká. Vracím se zpět do obce, ještě zamířím ke školce a po chvíli Sedlnice opouštím. Vím, že se tady určitě ještě vrátím – kvůli Bartoňce, aleji vysázené herci a zpěváky, Eichendorffovi i některým lidem, kteří nemají rádi nudu.

Bludné kameny ze Skandinávie

Za nejkratší naučnou stezku se dá považovat památník básníka Josefa von Eichendorffa v Sedlnicích. Je postavený na mohyle z kamenů. Ty nechala obec v roce 2016 prozkoumat odborníky a zjistilo se, že mohyla je největším seskupením bludných balvanů na území Národního geoparku Pobeskydí. Kameny použité ke stavbě mohyly podle odborníků přivlekl ledovec minimálně před 160 tisíci let z téměř 1200 kilometrů vzdáleného Švédska. Stáří kamenů se pohybuje od 1,86 do 1,65 miliardy let. Nejtěžší kámen není součástí mohyly, ale leží v popředí památníku. Váží 1100 kilogramů. Kousek od něj pak leží kámen o rozměrech 212 krát 70 krát 494 centimetrů, který patří mezi šest nejdelších bludných balvanů na severní Moravě. Ten váží okolo 900 kilogramů.

V Sedlnicích očekávají nárůst dětí ve škole i ve školce

Základní škola v Sedlnicích má devět tříd, ve kterých se vzdělává 154 žáků. Průměrná naplněnost tříd, okolo 17 žáků, společně se zkušeným a spolupracujícím pedagogickým sborem přispívá ke stabilitě a bezpečnosti školního prostředí. Ředitelka sedlnické základní školy Blanka Šťastná uvádí, že zvyšující se počet obyvatel obce ovlivnil také skutečnost, že se postupně navyšuje počet oddělení mateřské školy i školní družiny. V září 2019 v prostorách obecního úřadu tak vzniklo nové oddělení mateřské školy, od září 2020 přibylo další oddělení školní družiny. „Právě z důvodu zlepšení prostorových podmínek v současné době zřizovatel připravil rozsáhlý projekt na rozšíření základní i mateřské školy,“ doplňuje Blanka Šťastná.

Základní škola v Sedlnicích je devítitřídní.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Ředitelka dodává, že škola se snaží o otevřenou komunikaci s rodiči žáků. „Ještě v dobách nedávných, takzvaně předkovidových mezi tradiční akce patřily jarní či vánoční tvůrčí dílny pro veřejnost, maškarní plesy s Hopsalínem či školní jarmarky spojené se školní akademií. Díky výletům jsme jezdili do Prahy, poznali jsme Vídeň, Krakow… Všichni víme, jak koronavirus dokázal nenávratně změnit chod nejen školství,“ podotýká Blanka Šťastná a upozorňuje, že on-line výuka kontakt s dětmi nenahradí. „Věříme ale v lepší zítřky…,“ uzavírá s nadějí Blanka Šťastná.

Z historie Sedlnic

Sedlnice.Zdroj: archiv obceSedlnice patří mezi nejstarší obce na Příborsku. Již více než sedm století uplynulo od prvních písemných záznamů názvu potoka „ab aqua Zedelniz“ v roce 1267 a názvu vsi „media villa Sedlicz“ v roce 1359, což je datum, jež je považováno za vznik obce.

Za vlády Přemyslovců přispěly ke kolonoziaci území i hrabata Huckeswagenů z Porýní a olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku. Docházeo k osidlování Slezska i severovýchodní Moravy a vznikla mnohá biskupská léna. Pod hukvaldské panství patřila i Sedlnice Manská. Na otázku, proč čeští panovníci zvali do pohraničí svého státu cizí osadníky, je snadná odpověď. Po ničivých nájezdech Tatarů v roce 1241 a nomádských kmenů z Uher v roce 1253 došlo k velkému úbytku obyvatel. Přemyslovci měli zájem o novou zemědělskou půdu, o vyšší výnosy. K tomu potřebovali pracovní síly. Tehdy, za tzv. velké německé kolonizace, přišli na Kravařsko (i do Sedlnic) němečtí vesničané.

Sedlnice byly původně dvě správně samostatné obce. Manská Sedlnice se nacházela na východním břehu Sedlničky. Časem byla změněna na biskupské léno a dávána v manství. Dědičná Sedlnice na západním břehu řeky zůstávala v majetku jednoho rodu, dědila se. V roce 1863 byly Dědičná i Manská Sedlnice sloučeny v jednu politickou obec, tedy Sedlnice (dvě Sedlnice). Dnes mají 1626 obyvatel.

Jako majitel Dědičné Sedlnice je v knihách poprvé jmenován roku 1373 Petr z Choltic od Pardubic. Původně český rod zde zdomácněl a přijal jméno „Sedlnický“. Rod Sedlnických z Choltic spravoval od roku 1472 do roku 1610 obě části vsi.

Z řady členů rodiny se významněji zapsal Jan Sedlnický z Choltic (+1573), který zastával funkci nejvyššího sudí v opavském knížectví. Renesanční náhrobky tohoto muže i jeho ženy Johany z Limberka (+1573) se nacházejí při vstupu do sedlnického kostela. Poslední majitelkou vsi ze Sedlnických byla vdova po Jiříkovi st. Sedlnickém, Kateřina Šilerová z Herdenu. V době po Bílé hoře zřejmě o své panství přišla. Není dokázáno, zda proto, že se podílela na povstání. Její příbuzní ze Sedlnických však potrestáni byli.

Po častém střídání vlastníků získala panství roku 1772 hraběnka z Canalu, rození Chotková. Ta zde nechala postavit barokní farní budovu, dala zbořit chatrný zámek Sedlnice Dědičné a na jeho místě zřídila rozlehlý panský dvůr. Roku 1786 darovala hraběnka Bartošovice i Dědičnou Sedlnici své dceři Josefě, provdané za hraběte Jana Pachtu. Obě panství zůstala spojena až do pozemkové reformy po 1. světové válce.

V roce 1949 byl majetek Dědičné Sedlnice zestátněn rodině Czeczoviczkové. Manská Sedlnice byla biskupským lénem a jedním z prvních rodů, který ji spravoval, byli páni z Kravař. Vlastnili ji do vymření jičínské větve v roce 1434.

V roce 1655 se vlastníkem stává Hartwig Erdmann z Eichendorffu. Rod pánů z Eichendorffu přišel na severní Moravu z Braniborska za třicetileté války. Německý romantický básník a majitel panství obce Sedlnice Josef Freiherr von Eichendorff (*1788 - 1857) zastával v Berlíně jako královský radní vysoký úřad, v Sedlnicích trávil dovolenou a místní si jej oblíbili. Nechal panské sídlo přestavět a zařídit, své zásnuby zde měla i jeho jediná dcera Theres. Ještě na konci 19. století žili v Sedlnicích lidé, kteří Eichendorffa osobně znali. Jeden z nich jako chlapec sloužil v zámku a často nosil básníkovi občerstvení pod Eichendorffův dub v lese, kde při procházkách rád odpočíval. Z vděčnosti k básníkovi postavili Sedlničtí v červenci 1932 při vchodu do brány zámku pomník.

Slavní rodáci

Josef Simper (?-1914), klenotník, dobrodruh a dobrodinec

Zajímavost

Sedlnické sněženky je oficiální název vzácné lokality v obci - přírodní památky, kterou v bývalém zámeckém parku v Sedlnicích tvoří, jak praví cedule u vstupu, zbytky lužních porostů s bohatou populací sněženky podsněžníku. Sněženka má svůj původ pravděpodobně v době ledové. Milion let tento bílý zvoneček, často ještě pod sněhem, vykvétal na březích Sedlničky a ohlašoval, že jaro je tu. V posledním století, zvláště desetiletích, se výskyt sněženek rychle snižuje. Ničí je orba, chemizace.

Již v dávnější literatuře je Sedlnice zmiňována jako přírodní rezervace. V novější době, roku 1969, je zapsána do seznamu II. stupně mezi chráněné rostliny a usnesením plenárního zasedání ONV v Novém Jičíně dne 15. 6. 1988 vyhlášena jako přírodní výtvor. Takto je také zaznamenána ve speciálních turistických i regionálních mapách. Celá lokalita je vyhlášená za Chráněné území, označena tabulkami se státním znakem ČR a jako přírodní rezervace sněženek je zapsána do seznamu II. stupně mezi chráněné rostliny. Kromě vzácné sněženky se zde vyskytují další zvláště chráněné druhy jako jsou Lilie zlatohlávek nebo měsíčnice vytrvalá.

Z doby národního obrození

Málo vzpomínanou osobností, která v Sedlnicích působila, je obrozenecký básník Jan Zábranský. V letech 1800 až 1817 vedl zdejší duchovní správu. Udržoval styky s Josefem Dobrovským, kterému sbíral materiál pro jeho připravovaný sborník Jazyka českého. Dopisoval si také s V. M. Krameriem. Zábranský Psal básně hlavně pro děti.

Tip na výlet

Máloznámý Josefův dub

polní cestou kolem hřiště

Málokdo z dnešních obyvatel Sedlnic zná místo, kde roste tento památný strom. Půjdete-li polní cestou kolem hřiště k lesu, najdete na jeho okraji u železniční trati rozložitý, více než stoletý dub. K němu často směřovaly kroky básníka, který zde rád sedával i tvořil. Občané kdysi dali stromu jméno „Josefs-Eiche“ - Josefův dub.