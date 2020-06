Tisková mluvčí Nového Jičína Marie Machková sdělila, že na krytém bazéně začne rekonstrukce sprch a parní místnosti pro veřejnost. „Součástí úprav bude nová elektroinstalace, vzduchotechnika, obklady, dlažba i vybavení. Stavební práce budou probíhat po dobu deseti týdnů,“ upřesnila Mariea Machková.

Dodala, že náklady, které jsou téměř 3,5 milionu korun, bude hradit město ze svého rozpočtu. Při vstupu na koupaliště musí mít lidé roušku a dodržovat hygienická opatření. Nejvíce může být na koupališti 300 lidí. Zaměstnanci budou několikrát denně dezinfikovat veřejné prostory, toalety a sprchy.

Ředitel areálu Pavel Kelar sdělil, že opatření Ministerstva zdravotnictví neumožnila provozovat vnitřní areál, a tak využili přestávky k zmíněné rekonstrukci dámských a pánských sprch a parních místností.

„Pernamentky na bazén a sauny jsme lidem prodloužili o šest měsíců,“ dodal Pavel Kelar. V červnu mohou lidé chodit na koupaliště od pondělí do pátku od 12 do 18 hodin, o víkendech od 10 do 18 hodin. Od července se otevírací doba prodlouží od 10 do 20 hodin. „Otevření areálu a jeho provoz se bude odvíjet od počasí,“ zdůraznil Pavel Kelar.