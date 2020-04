Na Novojičínsku budou další odběrová místa

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák uvedl na brífinku v úterý 14. dubna, že od středy by mělo v Moravskoslezském kraji fungovat další odběrové centrum a to v centru Vítkovic, ve stejný den by měla být zahájena činnost odběrového centra v Odrách a staví se také odběrové centrum v Bílovci.

Odběrové místo v areálu Nemocnice Nový Jičín. | Foto: Agel