PODÍVEJTE SE: Volby na Novojičínsku. Lidé přicházeli už před 14. hodinou

/FOTOGALERIE/ Celkem 166 volebních okrsků se otevřelo v pátek 2. října ve 14 hodin na Novojičínsku. Začaly volby do zastupitelstev krajů. Volební místnosti se v pátek uzavřou ve 22 hodin a znovu se otevřou v sobotu 3. října v 8 hodin. Volby skončí v 14 hodin. Voliči by s sebou měli mít roušku a volební lístky. Pokud něco z toho zapomenou, měli by to dostat ve volební místnosti.

Volby 2020, Novojičínsko, Suchdol nad Odrou a Kunín, 2. října. | Foto: Deník / Ivan Pavelek