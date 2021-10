Zatímco v celorepublikových volbách tradiční strany ČSSD a KSČM neuspěly, v obcích na Novojičínsku to měly tak napůl. ČSSD se dostala přes pět procent ve dvaadvaceti obcích, nejvíce bodovala ve Veřovicích s 8,45 procenta. KSČM získala přes pět procent v jednadvaceti obcích Novojičínska, nejvíce 8,33 procenta hlasů měla v Luboměři, přes osm procent se dostala v Bílově.

Hnutí ANO skončilo nejhůř na děleném druhém až třetím místě, a to v Heřmánkách, kde také získalo jen 19,78 procenta hlasů, což bylo nejméně ve všech obcích. Koalice SPOLU skončila v pěti obcích až na třetím místě, nejhorší procentní výsledek, 14,28, měla v Mankovicích, kde jí však přitom stačil na druhé místo.

V osmi městech Novojičínska zvítězilo hnutí ANO, pouze ve Štramberku uspěla nejlépe koalice SPOLU. Tam také získala nejlepší volební výsledek ve městech, a to 28,40 procenta. Hnutí ANO nejvíce bodovalo v Bílovci, kde získalo 35,14 procenta všech platných hlasů. Tam, kde hnutí ANO zvítězilo, byla druhá v pořadí koalice SPOLU. Ve Štramberku také mělo hnutí ANO nejhorší výsledek ve městech Novojičínska, když získalo 26,45 procenta, koalice SPOLU měla nejmenší zisk ve Studénce – 21,07 procenta.

Hnutí ANO 2011 získalo na Novojičínsku nejvíce hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jeho zisk činil v přepočtu 29,30 procenta, pomyslné druhé místo obsadila koalice SPOLU s 23,90 procenta.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.