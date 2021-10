Proto zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm na posledním zasedání projednávali Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře na projekt "Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm."

Debata trvající zhruba hodinu a tři čtvrtě se točila kolem toho, zda memorandum je pro město zavazující či ne. Sportovní hala má totiž rozpočtované náklady ve výši 130 milionů korun. Předpokládá se, že na projekt by přispěla šedesátimilionovou dotací Národní sportovní agentura.

Moravskoslezský kraj by v tom případě zaplatil zhruba 46,6 milionu korun, město zhruba 23,3 milionu korun. V memorandu je uvedeno, že maximální výše příspěvku města by byla 30 milionů korun, a z toho mají někteří zastupitelé obavy.

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin v úvodu řekl, že hala, kterou měst má v Martinské čtvrti, je ve špatném technickém stavu a nemá ani vhodné parametry. Tvrdil, že memorandum není závazné a je pouze deklarační věc. „Je to jen vůle, že když to půjde, můžeme do toho jít,“ uvedl Miroslav Halatin, jenž se odvolával na konzultaci s externími právníky.

Právník města Petr Frejlich ale s jeho tvrzením nesouhlasil. „Podle mě je memorandum smlouva jako každá jiná a zavazuje,“ vyslovil svůj názor právník města. Rozdílnost názorů kritizoval zastupitel Vojtěch Svoboda. „Je to špatně připravený bod k jednání, kdy dostáváme protichůdné informace,“ neskrýval rozčarování Vojtěch Svoboda, jenž navrhl odročení projednání této věci.

Zatímco někteří zastupitelé byli proti tomu, aby město investovalo třeba 30 milionů korun do cizího majetku s otazníkem nad financování provozu haly, větší část přítomných zastupitelů byla pro. Halu by totiž využívala nejen sloučená střední škola, v jejímž areálu by stála ale odpoledne by ji rovněž mohly využívat spolky jako florbalisté, futsalisté, volejbalisté a další.

Schválení memoranda nakonec neprošlo v žádné navrhované podobě. Zastupiltelé schválili, že memorandum projednali, jeho případné schválení odročili a pověřili vedení města vytvořit pracovní skupinu, která s Moravskoslezským krajem projedná podmínky Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře na projekt Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm.