V pondělí 4. dubna tak podle vyprávění místních obyvatel v 9 hodin dopoledne zastavilo před hasičskou zbrojnicí v Lukavci dodávkové auto a lidé mohli přijít, jako by šli na poštu. „Mělo to ty pojízdné dveře, uvnitř byla přepážka, téměř jako na poště,“ uvedla jedna z místních žen, která se podivovala, že ve středu 6. dubna už mobilní pošta nepřijela.

Muž seniorského věku si přitom služby mobilní pošty pochvaloval. „Byl jsem tam včera. Normálně jsme poslal dopis a na kartu jsem si i vybral peníze. Slyšel jsem, že dneska nepřijeli. Vím o dvou lidech, kteří se po poště sháněli. Nevím, co se mohlo stát,“ sdělil muž bydlící nedaleko hasičské zbrojnice.

Tiskový mluvčí České pošty Ivo Vysoudil na dotaz Deníku uvedl, že problém nastav tom, že zaměstnankyně pošty, která s mobilní poštou jezdí, nečekaně onemocněla. „Dnes byl výpadek, od zítřka by mělo všechno fungovat jak má. Vím, že v Klokočově u Vítkova, kam také mobilní pošta zajíždí, o tom informoval místní rozhlas, ale nevím, jak o tom informovali ve Fulneku. Byla to ale opravdu mimořádná situace, ta paní ráno sdělila, že je nemocná a nebylo možné to rychle nahradit. Velice se za to omlouváme,“ řekl Ivo Vysoudil.

Asistentka starosty Fulneku Dagmar Vahalová, která chystá zprávy do městského rozhlasu, potvrdila, že informaci o tom, že mobilní pošta ve středu do Lukavce nepřijede sice dostali, jenže na ni přišli pozdě. „Ta informace přišla ráno mailem, v době, kdy jsme měli poradu. A než jsme na ni přišli, bylo už pozdě,“ vysvětlila Dagmar Vahalová důvod, proč se informace o středeční absenci mobilní pošty k občanům Lukavce nedostala.

Ivo Vysoudil ubezpečil, že další dny už zase mobilní pošta v Lukavci a také v Klokočově, místní části Vítkova, bude. „Mobilní pošta zprostředkuje poslání listovních i balíkových zásilek, platby i výplaty poukázek a zajistí také výběry hotovosti jako na standardní poště. Samozřejmostí je možnost využít služeb Poštovní spořitelny. Občané díky mobilní poště nezmeškají výplaty sociálních dávek,“ shrnul Ivo Vysoudil služby mobilní pošty.

V Lukavci má provoz v pondělí a ve středu v čase 9.00 až 12.00 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek v době 12.45 až 15.45 hodin. Služby by měla zajišťovat do 27. května, kdy by je opět měla převzít pobočka České pošty v Lukavci. (ipa)