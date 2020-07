Dalším koncertem pokračuje 1. country letní muzicírování, které pořádá Western Klub Suchdol nad Odrou v areálu Malá Skála v Kletném, místní části Suchdolu nad Odrou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

V sobotu 4. července tam zahrají postupně tři kapely. V 16 hodin to bude Lihus z Lipníku nad Bečvou, v 18 hodin se představí Whiskey Before Breakfast z Ostravy a vše zakončí v 20 hodin seskupení Do Pohody, v němž hrají muzikanti z Nového Jičína a okolí.