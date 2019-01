Bílovec – Lokalita Střelnice je pro bílovecké zastupitele již několik měsíců špatně rozlousknutelným oříškem. Na stanovení jejího využití se neshodli ani na nedávném zasedání zastupitelstva.

Jednání bíloveckého zastupitelstva. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ivan Pavelek

Kolem lokality bylo hodně dusno zhruba před půl rokem, kdy zástupci města vyjednávali s develeoperskou firmou o prodeji pozemků v této části města za účelem velké bytové výstavby. Proti tomu se ale postavili stávající obyvatelé. Jejich hlavním argumentem bylo špatné podloží svahu, na kterém by měl vyrůst komplex obytných domů a obava, že by se svah mohl časem sesunout na jejich obydlí. „Kdysi to skutečně bylo vymezené pro novou bytovou výstavbu, ale později se tato lokalita ukázala jako ne příliš vhodná,“ potvrdila na lednovém zasedání zastupitelstva Darja Vavříková, vedoucí stavebního úřadu v Bílovci a připomněla, že na zástavbu lokality přitom existuje již zhruba třicet let stará studie.

Zastupitelé se tedy již v lednu dohodli na tom, že do nového územního plánu tuto lokalitu nezahrnou jako zástavbovou. Jenže problém se dostal na přetřes i na jejich červnovém zasedání. „Bylo to projednáno s občany a po obdržení výsledků inženýrsko geologických a hydrogeologických poměrů tohoto území je návrh rady města zahrnout pozemky do územního plánu jako nezastavitelné,“ uvedla starostka Bílovce Sylva Kováčiková.

Ozval se ale radní Jaromír Aleš. „Na té radě jsem sice byl, ale nedá mi to. Někdo tam třeba bude chtít postavit dům, bude se jednat o jednoho nebo dva stavebníky a už nebude mít šanci. Nejsem pro to, aby tam byla definitivně uzavřená jakákoliv výstavba,“ zmínil se Aleš.

Kováčiková souhlasila s tím, že místo pro stavbu třeba dvou domů by se v lokalitě ještě našlo. Dál už je stejně ochranné pásmo kvůli vysokému napětí,“ připomněla. S Alešem souhlasil také zastupitel Jiří Bartoš, který patřil k odpůrcům původně plánované velké zástavby. „Ze závěrů je jasné, že tam velká zástavba není možná, ale dva až tři domy v ose těch stávajících by tam ještě mohly být,“ poznamenal.

Zastupitelé nakonec hlasovali dvakrát. Návrh radního Aleše, aby lokalita nebyla úplně uzavřená pro individuální bytovou výstavbu, ale nenašel dostatek podpory. Málo hlasů bylo ale i pro původní návrh, aby se lokalita zahrnula do územního plánu jako nezástavbová. Dá se očekávat, že problémem se bílovečtí zastupitelé ještě budou muset zabývat.