Ocenění přivezl talentované čtrnáctileté dívce náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny přímo do areálu BMX Studénka. Uvedl, že kvůli pandemii koronaviru, se letošní ocenění nemohlo uskutečnit v aule Gong v oblasti Dolní Vítkovice jak tomu bývalo v minulých letech. „Jsem moc rád, že mohu předat ocenění slečně Sabině Košárkové v kategorii Objev roku a chtěl bych zdůraznit, že Sabina poráží i kluky,“ sdělil mimo jiné náměstek hejtmana a popřál Sabině Košárkové, aby se jí splnil sen – účast na olympiádě.

Velký podíl na úspěších mladé sportovkyně má její otec Radek Košárek. Už jako desetiletý kluk jezdil bikros a dělal cyklistiku. „Pořád jsem v tom žil a pořád v tom žiji,“ řekl pro Deník Radek Košárek, jenž má obchod s cyklistickými potřebami. „V Sabčiných třech letech už jsem věděl, že má talent, protože v té době už jezdila na kole i na kolečkových bruslích. Taky ona sama byl a je ambiciozní,“ pokračoval Radek Košárek

Zdroj: Ivan Pavelek

Prozradil, že Sabina nejprve jezdila horská kola, bikros začala dělat až v deseti letech. „Zaměřujeme se na něj, protože to je olympijský sport a myslím si, že Sabina má šanci uspět. Byli jsme teď v Benátkách a Sabi tam zvítězila, i když má čtrnáct, nad dvacetiletými holkami, které by chtěly jet na olympiádu. A to jsme tam jeli s obavami, jestli nás pustí, protože si mysleli, že na to nemáme. Řekl jsem jim: Vůbec se nebojte, pusťte ji. A dopadlo to dobře,“ podotkl Radek Košárek, jenž neskrývá, že je na svou dceru pyšný, hned však dodává, že je za nimi hodně náročné práce.

V současné době jí platí trenéra, který trénuje německou reprezentaci. Cílem je olympiáda ve Francii 2024. Sabina i nadále zůstává členkou BMX Studénka. Areál klubu by ale potřeboval finanční injekci jako sůl. „Středisko je hodně staré a chtělo by to obnovit. Potřebujeme nové startovací zařízení a není tady elektřina,“ povzdechl si Radek Košárek.

Oceněná sportovkyně předvedla dvě jízdy po sobě, po té druhé už byla pořádně zadýchaná. Důvod vysvětlila vzápětí. „Na závodech zpravidla míváme mezi jednotlivými jízdami dvacetiminutovou pauzu,“ tady jsme jela dvě jízdy ve dvou minutách,“ řekla zadýchaně. Za sebou má hodně pádů, ale zatím, kromě zlomeného zápěstí, prý nic vážnějšího neměla.

„Včera na závodech se dost škaredě zranil jeden kluk v mojí kategorii. Jel jízdu přede mnou. Po pádu se držel za žebra, pak nám jeho taťka psal, že má potrhanou ledvinu,“ poznamenala dívka, která ve své věkové kategorii 13 – 14 let jezdí většinou s kluky. „Jsme tam asi tři holky, jinak samí kluci. Ve finále jsem s kluky většinou já,“ dodala Sabina a hned ubezpečila, že jí to chlapci nijak neusnadňují. „Jedou naplno. Zkoušejí mě zavírat, aby měl mohli předjet,“ doplnila Sabina Košárková.