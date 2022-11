„Chceme pokračovat živou hudbou, tedy tak, jak to tady za těch osm let bylo nastavené, je to něco, co si zaslouží pokračování. Ale chceme tady v průběhu týdne také provozovat různé přednášky, workshopy, akce pro děti, pohybové a taneční věci nebo muzikantské večery. Hlavní myšlenkou je spojování napříč žánry hudebními i širokým spektrem kulturního a společenského dění. Tak, aby si tady každý našel své, protože ten prostor je krásný a je škoda, aby byl nevyužitý,“ pokračuje Petra Žáková a po chvilce je také jasné, proč při vyprávění používá množné číslo. V mezidobí totiž našla řadu spřízněných duší.

„Když jsem začala ten svůj nápad šířit, nadchlo se pro něj mnoho dalších lidí. Je v tom velký potenciál a v tuto dobu už nás je okolo deseti, kteří na tom spolupracujeme. Jsou to všechno lidé z Nového Jičína. Někteří už tady ani nebydlí, ale pořád jim pro Nový Jičín bije srdce, tak by rádi pomohli. I proto jsme k tomu ještě přibrali menší prostor v bývalých Sirkových lázních na menší akce komornějšího typu,“ poznamenává Petra Žáková.

Věří, že místo si své příznivce najde a tak trochu naváže na hudební klub, který byl navštěvovaný hodně. „Chceme, aby to fungovalo hlavně od podzimu do jara, ale přemýšlíme i nad nějakou podobou letního provozu. Zájem o prostory je, takže se to může uchytit i pro soukromé akce, třeba nějaké setkání třídy, soukromé vystoupení nějaké kapely a podobně – stačí se ozvat,“ dodává Petra Žáková.

Nový klub by měl fungovat o pátcích a sobotách, kdy by se měly konat hlavně koncerty. „Nechceme z toho dělat hospodu, i proto se chceme se domluvit s podniky ve městě na případné afterparty. Fungovat bychom chtěli i přes týden, a to ve středu, kdy by se střídaly taneční a muzikantské večery,“ předestírá Petra Žáková a pak upřesňuje, že na muzikantský večer může dojít každý, kdo má chuť si zahrát a zazpívat, stačí, když donese hudební nástroj, pak už se jen zapojí do hudebního dění. „Takový prostor tady v Novém Jičíně chybí, teď se ukáže, jak moc. Budeme moc rádi, když se lidi budou ozývat a budou chtít tady něco dělat,“ podotýká s úsměvem Petra Žáková.

Poprvé se do klubu mohou lidé podívat v pátek 11. listopadu od 19 hodin. „Museli jsme trochu pozměnit plány, ale přesto, chceme pozvat nějaké muzikanty, udělat pohodový večer, aby si lidi mohli přijít popovídat si, aby se přišli podívat, co se tady vlastně bude dít. Zjistí od nás, co budou chtít vědět, a my chceme, aby věděli, že jsme tady,“ říká Petra Žáková.

Od pondělí 14. listopadu by měl být týden otevřených dveří. „V jeho průběhu se zdarma uskuteční několik akcí, takže se lidé mohou přijít podívat, co za typ akcí tady chceme dělat, jak to máme v plánu. Od dalšího týdne už bychom to chtěli rozjet naplno,“ doplňuje Petra Žáková.

Jako každý jiný klub, i tento bude mít svůj název. Je poněkud neobvyklý – Všesmír. „Je v tom vše, vesmír, a ještě navíc s mírem. Je to takové mé osobní slovíčko, které mě doprovází už několik let,“ uzavírá Petra Žáková. (ipa)