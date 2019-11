Lenka Hatlapatková, která Bílovec mediálně zastupuje, doplnila, že loni mužský tým zvítězil v Českomoravském poháru a dostal tak příspěvek z České asociace sportu pro všechny (ČASPV) na mistrovství světa ve finském Pori, kde se v obrovské konkurenci umístil na skvělém 11. místě. Letos na světovém šampionátu ve francouzském Samoens vybojoval mužský tým ze 164 týmů 17. místo, čímž se stal nejúspěšnějším českým týmem. „Zlaté medaile si bílovecké týmy letos přivezly ale například i z Bratislavy nebo z Vídně,“ dodala Lenka Hatlapatková.

Jedna ze zakladatelek tohoto sportu v Bílovci Hana Kotrlová potvrdila, že za sebou letos mají skutečně úspěšnou sezonu. „Jsme za to rádi. Hra nás natolik baví, že medaile jsou pro nás sice krásnou třešničkou na pomyslném dortu, ale naše nadšení do hry příliš neovlivňují. Hrajeme prostě proto, že nás to baví,“ sdělila Hana Kotrlová, která společně se svým mužem a několika dalšími nadšenci začínala původně hrát Kubb, což je údajně vikingská venkovní společenská hra pro dvě družstva, která se hraje s pomocí dřevěných hranolů, a Woodball - hra, při níž se s pomocí paličky dostává míč do brány. „Hry nás bavily, a tak jsme se rozhodli účastnit celorepublikové soutěže pod ČASPV, a tam jsem se seznámili s Mölkkami, které nás oslovily více. Zakoupili jsme tedy první sadu Mölekk, což je 12 očíslovaných kolíků které jsou nahoře seříznuty pod úhlem 45 stupňů, a začali trénovat. Je to hra, která zaujme lidi ve všech věkových kategoriích, u nás doma to hrajeme všichni – vnoučata, rodiče i prarodiče. Kromě sady Mölekk potřebujete jen pár metrů rovného prostoru – trávník, antuka nebo umělý trávník a chuť si zahrát. Na soutěžích hrají většinou tříčlenná nebo čtyřčlenná družstva, ale doma si můžete zahrát i jeden na jednoho. Cílem hry je shodit na vzdálenost 3 až 12 metrů na několik pokusů tolik kolíků, aby na konci byl jejich součet rovných 50,“ přiblížila Hana Kotrlová pravidla hry, které je možno najít v přesné podobě na webových stránkách Českého svazu Mölkky www.molkky.cz.

Bílovecký tým soutěží pod hlavičkou ČASPV v Českomoravském poháru, což je několikakolová národní soutěž. Na mnoho mezinárodních soutěží však vyrážejí tito nadšenci i soukromě. „Pravidla účastí na mezinárodních soutěžích jsou relativně volná a soutěžit může každý, kdo se přihlásí a zaplatí startovné, které je zde samozřejmě vyšší. I proto zde bývá relativně vysoký počet týmů a probojovat se do semifinálového nebo finálového kola bývá opravdu náročné, zvlášť, když se soutěží účastní spousta týmů ze severských zemí, kde jsou Mölkky doslova národním sportem,“ pokračovala Hana Kotrlová a poznamenala, že o to více si váží letošního prvního místa smíšeného rodinného mužstva na mistrovství Slovenska nebo prvního místa v turnaji ve Vídni.

Bílovečtí hráči trénují dvakrát týdně na hřišti na Střelnici, někdy se jich tam sejdou i tři desítky. „V současnosti máme již asi pět stabilních trojčlenných družstev, která jezdí na soutěže, a další trojice vznikají. Na trénincích se však pravidelně střídáme, abychom promíchali slabší a silnější hráče a hra byla zajímavější. Jsme takoví fanatici, že hrajeme někdy i v zimě v rukavicích na odhrnutém plácku,“ odhalila možnou podstatu úspěchu bíloveckých hráčů Hana Kotrlová.

Z jejich úspěchu má radost také starostka Bílovce Renata Mikolašová: „Nadšení těchto sportovců je neskutečné a jsem opravdu ráda, že se jejich prostřednictvím daří proslavit náš Bílovec nejen v České republice a v okolních zemích, ale i v tak vzdálených koutech jako je Francie nebo Finsko. Osobně jsem pozvala tyto nadšence na radnici, abychom si o jejich netradičním sportu více popovídali, ale nemají čas, protože stále trénují,“ sdělila Renata Mikolašová s tím, že drží palce a věří, že se bíloveckým hráčům hry Mölkky bude dařit i nadále.