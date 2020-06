„Máme nachystané venkovní posezení se slunečníky a lavičkami, v zahradě je i altán, kdyby pršelo tak se můžou rodiny s dětmi schovat do jídelny, která je hned vedle baru,“ vysvětlila Miroslava Štěpánová.

Členové spolku získali budovu po Denním stacionáři kopretina a společně s místními dobrovolníky ji opravují, aby ji mohli využívat. K dispozici mají několik místností, které budou využívat pro cvičení, setkávání nebo k výstavám. V současnosti renovují společenskou místnost, kterou můžou využívat lidé pro pořádání různých oslav. Oficiálně plánují dokončenou budovu otevřít 18. července.

„Místní občané zde budou moct chodit hrát karty, holky si povídat a už teď pořádáme cvičení s rehabilitační pracovnicí, kde se nám střídá asi 40 zájemců,“ doplnila Miroslava Štěpánová.

Od tohoto týdne mohou lidé začít chodit na lekce jógy, v plánu mají i lekce posilování, ke kterým by chtěli za příznivého počasí využívat velkou zahradu. Vedení spolku by i nadále rádo spolupracovalo s dobrovolníky a zájemci, kteří by si prostory pronajímali a pořádali třeba příměstské tábory pro děti. Chtějí aby lidé i nadále druhou nejstarší budovu ve Vlčovicích plně využívali a společně se setkávali jako komunita. (syr)