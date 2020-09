„Bude to takové malé lapidárium, kamenných prvků je asi pět. Bude tam náhrobní kámen továrníka Hirta, další náhrobek ještě nemáme zvednutý, ale to bude pravděpodobně jeho manželky. Jeden kámen, náhrobek Florentina Leichera, už v místě stojí. Rodina Hirtů byli významní továrníci a dlouholetí starostové v Bílovci.

Oni si s rodem Leicherů občas ty funkce prohazovali,“ poznamenal Eduard Valeš. Kastelán bíloveckého zámku sdělil, že velké a těžké kameny byly před rekonstrukcí muzea vyvezené před muzeem. „Při rekonstrukci to navezli před zámek a my jsme si s památkáři řekli, že než aby to lidi ničili, navezeme to do areálu zámku a uděláme tam takové lapidárium. Může to být zase další okruh pro návštěvníky zámku. Kameny jsou ale hodně těžké, takže musíme najmout firmu, která to udělá,“ doplnil Eduard Valeš a dodal, že výtvarnice Rosana de Montfort, která zámek navštěvuje a vystavuje tam také své obrazy, v lapidáriu udělá nějakou parkovou úpravu.

Ke každému náhrobku možná bude příběh

Jeden už Eduard Valeš zveřejnil. Týká se Susany Leicherové, jejíž náhrobek měl tvar trojhranného jehlanu. Jejím manželem byl továrník Florentin Leichner, kterému porodila sedm dětí. Florentin Leicher v roce 1820 kupuje velký šenkovní a vinárenských dům čp. 52 na náměstí kde buduje soukenickou továrnu. Ta má skvělé výsledky, jenže v dubnu následujícího roku Susana umírá.

„Zdrcený manžel nechává pro svou zesnulou ženu zbudovat honosný náhrobek opatřený epitafem: Jako žena si byla vznešená a jako matka něžná. Na další stranu dává napsat: Zde odpočívá paní Susana Leicher, manželka starosty města, rozená Gebauer. Na třetí stranu nechává vytesat: Milovaná žena odešla 16. dubna 1821 ve věku 38 let a 25 dní," přibližuje Eduard Valeš nápisy na náhrobním kameni a dodává, že ve věku manželky se Florentin Leicher spletl a přidal jí 4 roky. Podle matriky jí bylo 34 let. I tento pomník bude součástí lapidária.

Zdroj: archiv města Bílovec.