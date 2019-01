Odry - Zastupitelé Oder na svém minulém zasedání rozhodli o dalším kroku, který by měl vést k přebudování bývalého kina na Centrum veřejné správy.

Objekt bývalého kina na třídě 1. máje v Odrách. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Budoucnost rozestavěné budovy kina se konečně začala rýsovat v lepších barvách, než v uplynulých letech. Po letech soudních tahanic a shánění investorů, případně kupců, se město snad definitivně dobralo ke smysluplnému využití budovy. Právě o tom jednali zastupitelé na svém zasedání, které se konalo 2. září.

Již před časem schválili oderští zastupitelé přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na vypracování projektové dokumentace „Stavební úpravy rozestavěné budovy na centrum veřejné správy v Odrách“. Kraj se bude na této akci podílet 70 procenty. Ve středu zastupitelé přikročili k podání výzvy na vypracování dokumentace k této akci.

Podnikatelský záměr byl "oříškem"

„Nebylo úplně jednoduché vymyslet podnikatelský záměr, jak bychom využili tuto budovu,“ přiznal na jednání starosta Oder Pavel Matůšů. Podle vize města, by budova sloužila jako služebna pro Policii ČR, případně také pro Městskou policii. Dále by zde mohla být přemístěna kancelář úřadu práce, ale i některé části městského úřadu nebo orgánů veřejné správy.

Ve hře byl také přesun hasičské jednotky z prostoru pod kostelem svatého Bartoloměje. „Najdeme pro ně jiné prostory, popřípadě výstavba nové jednoduché budovy pro hasiče by byla možná mnohem lepší a levnější pro město,“ doplnil Matůšů. Město navíc stále jedná o odkoupení areálu bývalého ČSAD, jenž by mohl hasičům taktéž poskytnout potřebné zázemí.

Starosta na závěr dodal, že dokončovat projekt bez získání podpory bude těžké. I když na to město peníze sežene, bude financování samotného provozu komplikované. „Pokud by v prostorech bylo jen město, stálo by to spoustu peněz. Bylo by proto ideální, kdybychom pronajali část objektu státu, tedy policii, úřadu práce a tak dále,“ uzavřel Matůšů. Na předchozích jednání se mluvilo také o zřízení zázemí pro umístění kanceláří či jiných komerčních prostor.

Stavba vyšla draho

Původní budovu kina nechalo dřívější vedení města zbourat v roce 1989. Do dvou let vyrostla na jeho místě stavba, jež doslova spolykala miliony korun. Protože se však na další etapy prací nedostávalo financí, rozhodlo se město pro zastavení stavby a zakonzervování budovy.

Situaci přiostřily také soudní spory o vlastnictví budovy mezi městem a vnuky původní majitelky kina. O tom, že kino skutečně patří městu, rozhodl až nejvyšší soud v roce 1998. O objekt bývalého kina projevily zájem některé firmy, mezi nimi údajně i supermarkety.